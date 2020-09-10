Гаджиев высказался о возможном реванше Исмаилова с Минеевым

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил возможность проведения повторного поединка между россиянами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
Гаджиев высказался о возможном реванше Исмаилова с Минеевым
  • © Официальный сайт Fight Nights Global

«Это противостояние обсуждают уже два года. Маге ничего придумывать не нужно. Всё просто — надо завершать свои обязательства перед другой лигой. И начать обсуждение реванша с нами. Нужно уважать контракты других организаций. Он в любом случае должен закончить в АСА. Мага только за проведение реванша с Минеевым. Когда? У Магомеда, по-моему, остался один бой по контракту. Это займёт где-то три-четыре месяца. То есть уже через полгода может быть реванш», — цитирует Гаджиева Sport24

Первый бой между российскими бойцами, состоявшийся в 2018 году, завершился вничью.

Ранее Исмаилов выразил мнение, что Минеев должен заслужить реванш с ним.

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