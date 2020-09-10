Гаджиев высказался о возможном реванше Исмаилова с Минеевым

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил возможность проведения повторного поединка между россиянами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Это противостояние обсуждают уже два года. Маге ничего придумывать не нужно. Всё просто — надо завершать свои обязательства перед другой лигой. И начать обсуждение реванша с нами. Нужно уважать контракты других организаций. Он в любом случае должен закончить в АСА. Мага только за проведение реванша с Минеевым. Когда? У Магомеда, по-моему, остался один бой по контракту. Это займёт где-то три-четыре месяца. То есть уже через полгода может быть реванш», — цитирует Гаджиева Sport24.

Первый бой между российскими бойцами, состоявшийся в 2018 году, завершился вничью.

Ранее Исмаилов выразил мнение, что Минеев должен заслужить реванш с ним.