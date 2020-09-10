Исмаилов считает, что Минеев должен заслужить реванш с ним

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Владимиру Минееву, который вызвал его на поединок после победы на турнире Fight Nights Global памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

«У него сложилась такая ситуация, что все за него всё делают. Как в нашем прошлом противостоянии, все суетились, кроме него. Ему понравилось, что он ничего не делает, а всё само собой происходит. И тут такая ситуация, в которой я ему говорю: если он хочет, то пускай делает. Ему придётся попахать, поработать так, как это делал я. Если ты сидишь, а за тебя все работают, то ты как минимум ни рыба ни мясо. Минеев должен газовать и двигаться», — цитирует Исмаилова РИА Новости.

Первый бой Исмаилова с Минеевым прошёл в 2018 году и закончился вничью.

Ранее Минеев вызвал на бой Исмаилова.