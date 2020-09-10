Исмаилов считает, что Минеев должен заслужить реванш с ним

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Владимиру Минееву, который вызвал его на поединок после победы на турнире Fight Nights Global памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Исмаилов считает, что Минеев должен заслужить реванш с ним
  • © maga_isma
  • Instagram

«У него сложилась такая ситуация, что все за него всё делают. Как в нашем прошлом противостоянии, все суетились, кроме него. Ему понравилось, что он ничего не делает, а всё само собой происходит. И тут такая ситуация, в которой я ему говорю: если он хочет, то пускай делает. Ему придётся попахать, поработать так, как это делал я. Если ты сидишь, а за тебя все работают, то ты как минимум ни рыба ни мясо. Минеев должен газовать и двигаться», — цитирует Исмаилова РИА Новости.

Первый бой Исмаилова с Минеевым прошёл в 2018 году и закончился вничью.

Ранее Минеев вызвал на бой Исмаилова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить