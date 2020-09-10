Исмаилов считает, что Минеев должен заслужить реванш с ним
- © maga_isma
«У него сложилась такая ситуация, что все за него всё делают. Как в нашем прошлом противостоянии, все суетились, кроме него. Ему понравилось, что он ничего не делает, а всё само собой происходит. И тут такая ситуация, в которой я ему говорю: если он хочет, то пускай делает. Ему придётся попахать, поработать так, как это делал я. Если ты сидишь, а за тебя все работают, то ты как минимум ни рыба ни мясо. Минеев должен газовать и двигаться», — цитирует Исмаилова РИА Новости.
Первый бой Исмаилова с Минеевым прошёл в 2018 году и закончился вничью.
Ранее Минеев вызвал на бой Исмаилова.