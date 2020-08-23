«Нужно выступать, пока есть возможность»: Исаев о возможном уходе из PFL, бое с чемпионом UFC и помощи Исмаилову

Чемпион PFL в тяжёлом весе Али Исаев рассказал RT, что готов покинуть американский промоушен, если тот не предоставит ему возможность выступить до конца 2020 года. При этом он также рассказал, где хотел бы выступать в будущем, ответил, согласился бы на поединок с чемпионом UFC Стипе Миочичем, и оценил успехи Хамзата Чимаева.

— С момента вашего последнего поединка прошло более полугода. Вы сейчас продолжаете тренироваться?

— На данный момент поддерживаю себя в форме. Тренируюсь в Махачкале со своим другом и тренером Насруллой Давыдовым. Стараюсь оставаться в тонусе, чтобы быть готовым принять вызов, если таковой поступит.

— Многим бойцам хватает двух месяцев, чтобы подготовиться к турниру. Сколько вам нужно времени?

— За два месяца это невозможно сделать. Месяц уходит только на то, чтобы подтянуться. Поэтому постоянно занимаюсь, не бросаю.

Также по теме Пятый российский чемпион в истории Bellator: как Немков нокаутировал Бейдера и завоевал титул в полутяжёлом весе Вадим Немков взял верх над Райаном Бейдером и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Главный поединок турнира в Анкасвилле...

— Как стало известно, PFL отменил турниры в 2020 году, фактически лишив вас возможности выступать. Это сильно ударило по вам с финансовой точки зрения?

— В связи с пандемией промоушен решил выплачивать спортсменам зарплаты. Мы должны были получать около $1 тыс. в месяц. Точно не могу сказать. Но мне пока хватает средств, полученных за бой с Джаредом Рошолтом. Не жалуюсь.

— В декабре вам исполнится 37 лет, и наверняка вас не устраивает сидеть без дела, пока бойцы других промоушенов продолжают биться?

— Поэтому и хочу, чтобы PFL либо назначили мне поединок в 2020 году, либо освободили меня от контракта, чтобы я мог выступать в других организациях. Не хочется, чтобы простой был слишком большим. Нужно выступать, пока есть возможность. У меня есть желание заявить о себе, подраться с топ-соперниками.

— В случае ухода рассматриваете возможность когда-нибудь вернуться в PFL?

— Промоушен дал мне возможность проявить себя. Это очень хорошая организация. Если сейчас PFL позволит мне уйти, войдёт в моё положение, то со временем я подумаю о том, чтобы вернуться. Почему бы и нет?

— Что именно вы хотите получить в случае перехода в UFC или любую другую организацию — улучшенные финансовые условия или возможность чаще выступать?

— Мне нужна стабильность. Конечно, хотелось бы подраться в UFC. На сегодняшний день он активнее всего проводит турниры, у других промоушенов нет такой возможности. Что касается соперников, то я их не выбираю. Возраст не позволяет. Мой рекорд составляет 9—0. Думаю, сейчас мне нужно не набираться опыта, а выходить и делать свою работу.

— Если предположить, что чемпионы PFL получили бы возможность сразиться с обладателями титулов UFC. Согласились бы на такой вызов?

— Возможность сразиться с такими бойцами стала бы огромным подарком для меня. Битва между чемпионами UFC и PFL — это было бы нечто. Абсолютный бойцовский чемпионат — бренд, компания с огромными возможностями. Туда не берут кого попало. Кроме того, постоянно проводят чистку ростера.

— Как вы объясните тот факт, что среди чемпионов UFC абсолютное большинство представляют базовые борцы, а не ударники?

— На мой взгляд, борьба — фундамент любого вида единоборств. В ней существуют определённые тонкости, которые ты изучаешь с детства. Впоследствии эти навыки помогают тебе в поединке. Да, в смешанных боевых искусствах борьба немного другая, но суть остаётся той же. Если спортсмен не владеет этими знаниями, то тратит очень много сил в грэпплинге. Например, тот же Магомед Исмаилов работал очень энергозатратно в дуэли с Александром Емельяненко. Подзабыл основы.

— Какие ещё преимущества даёт борьба?

— Борец может диктовать, где будет проходить поединок — на ногах или на земле. Вспомните сражение Камару Усмана с Хорхе Масвидалем. Поначалу у нигерийца не очень складывался бой, но впоследствии он подключил борцовские навыки, и всё получилось. Если ты владеешь борьбой, то это даст свои плоды. Посмотрите на Хабиба Нурмагомедова и многих других атлетов.

— Недавно ещё один базовый борец Хамзат Чимаев очень ярко заявил о себе. Видели ли вы его выступления?

— Чимаев — молодец. За очень короткий промежуток времени выиграл два боя. Далеко пойдёт. Очень хорошая борьба, стойка.

— Как считаете, реально ли для вас так же ярко заявить о себе в тяжёлой весовой категории UFC?

— Конечно, почему нет? У меня есть всё — данные, люди, которые ведут меня. Если человек не уверен в себе, то не стоит этим заниматься. Раз взялся, доводи всё до конца. Спустя два-три года можно и за пояс подраться. Но хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее.

— Насколько известно, вы помогали Магомеду Исмаилову в подготовке к схватке с Александром Емельяненко.

— Да, это так. Получается, что и сам работал, и ему помогал в борьбе. Но сейчас тренируюсь индивидуально с тренером.

— Несколько месяцев назад в Дагестане была довольно сложная ситуация с коронавирусом, в связи с чем бойцам было негде заниматься. Как в настоящий момент обстоят дела с тренировочными залами?

— Ещё не все открыты. Некоторые работают, но без медицинских справок туда вряд ли пускают. Насколько слышал, обстановка сейчас не такая благоприятная. Недавно в больницы поступили около 1,5 тыс. человек. Так что всё не так хорошо, как могло бы быть. Надеюсь, в скором времени всё уляжется.

— Говоря об Исмаилове… Когда появилась возможность поработать с ним?

— Мы давно знаем друг друга. Магомед — бывший борец вольного стиля. Когда он начал подготовку к схватке с Александром, то я решил поучаствовать. Всё же ему предстояла встреча с тяжеловесом. А я не только вешу больше Емельяненко, но и регулярно борюсь. А Исмаилов в последнее время стал всё больше увлекаться ударной техникой, боксировать. В такие моменты можно потерять базовые навыки. Если ты не оттачиваешь мастерство в определённых аспектах, то со временем оно уходит.

— Как оцените навыки Исмаилова в ударной технике?

— Брат (Рамазан Исмаилов) поставил ему хорошую стойку. Сами видели, он удивляет своими нокаутами. Но Емельяненко — природный тяжеловес, удар у него априори сильнее. Поэтому мы старались больше работать над борьбой, чтобы не давать тому вставать. В итоге всё получилось.

— На ваш взгляд, кто из российских бойцов является наиболее интересным соперником для Исмаилова на данный момент?

— Думаю, с Александром Шлеменко получился бы неплохой поединок. Кроме того, можно было бы провести реванш с Владимиром Минеевым. Всё же там есть незаконченное дело. На мой взгляд, в первой битве Магомед победил, но тогда немного подсудили, дали ничью.

— Не думаете, что стоило подать апелляцию?

— Нет. В них никогда не было смысла.

— Не считаете, что Исмаилову стоит продолжить карьеру в тяжёлом весе?

— Мне кажется, ему не следует вновь делать это — чрезмерно нагружаться, истощать свой ресурс. Но если будет нужно, то ещё раз поможем ему выступить в тяжёлой категории.

— Битва между Исмаиловым и Емельяненко стала одной из самых прибыльных в истории российского ММА, если брать в расчёт гонорары спортсменов. Как угловой, вы получили какой-то процент за участие в подготовке?

— В Дагестане мы всегда помогаем друг другу безвозмездно, ведь мы братья. Да, атлет может выразить благодарность тренеру, но это как он сам посчитает нужным. Что касается бойцов, то мы сами дерёмся и понимаем, что надо поддерживать своих.