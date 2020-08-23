«Нужно выступать, пока есть возможность»: Исаев о возможном уходе из PFL, бое с чемпионом UFC и помощи Исмаилову
- Чемпион PFL в тяжёлом весе Али Исаев
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— С момента вашего последнего поединка прошло более полугода. Вы сейчас продолжаете тренироваться?
— На данный момент поддерживаю себя в форме. Тренируюсь в Махачкале со своим другом и тренером Насруллой Давыдовым. Стараюсь оставаться в тонусе, чтобы быть готовым принять вызов, если таковой поступит.
— Многим бойцам хватает двух месяцев, чтобы подготовиться к турниру. Сколько вам нужно времени?
— За два месяца это невозможно сделать. Месяц уходит только на то, чтобы подтянуться. Поэтому постоянно занимаюсь, не бросаю.
— Как стало известно, PFL отменил турниры в 2020 году, фактически лишив вас возможности выступать. Это сильно ударило по вам с финансовой точки зрения?
— В связи с пандемией промоушен решил выплачивать спортсменам зарплаты. Мы должны были получать около $1 тыс. в месяц. Точно не могу сказать. Но мне пока хватает средств, полученных за бой с Джаредом Рошолтом. Не жалуюсь.
— В декабре вам исполнится 37 лет, и наверняка вас не устраивает сидеть без дела, пока бойцы других промоушенов продолжают биться?
— Поэтому и хочу, чтобы PFL либо назначили мне поединок в 2020 году, либо освободили меня от контракта, чтобы я мог выступать в других организациях. Не хочется, чтобы простой был слишком большим. Нужно выступать, пока есть возможность. У меня есть желание заявить о себе, подраться с топ-соперниками.
— В случае ухода рассматриваете возможность когда-нибудь вернуться в PFL?
— Промоушен дал мне возможность проявить себя. Это очень хорошая организация. Если сейчас PFL позволит мне уйти, войдёт в моё положение, то со временем я подумаю о том, чтобы вернуться. Почему бы и нет?
— Что именно вы хотите получить в случае перехода в UFC или любую другую организацию — улучшенные финансовые условия или возможность чаще выступать?
— Мне нужна стабильность. Конечно, хотелось бы подраться в UFC. На сегодняшний день он активнее всего проводит турниры, у других промоушенов нет такой возможности. Что касается соперников, то я их не выбираю. Возраст не позволяет. Мой рекорд составляет 9—0. Думаю, сейчас мне нужно не набираться опыта, а выходить и делать свою работу.
— Если предположить, что чемпионы PFL получили бы возможность сразиться с обладателями титулов UFC. Согласились бы на такой вызов?
— Возможность сразиться с такими бойцами стала бы огромным подарком для меня. Битва между чемпионами UFC и PFL — это было бы нечто. Абсолютный бойцовский чемпионат — бренд, компания с огромными возможностями. Туда не берут кого попало. Кроме того, постоянно проводят чистку ростера.
— Как вы объясните тот факт, что среди чемпионов UFC абсолютное большинство представляют базовые борцы, а не ударники?
— На мой взгляд, борьба — фундамент любого вида единоборств. В ней существуют определённые тонкости, которые ты изучаешь с детства. Впоследствии эти навыки помогают тебе в поединке. Да, в смешанных боевых искусствах борьба немного другая, но суть остаётся той же. Если спортсмен не владеет этими знаниями, то тратит очень много сил в грэпплинге. Например, тот же Магомед Исмаилов работал очень энергозатратно в дуэли с Александром Емельяненко. Подзабыл основы.
— Какие ещё преимущества даёт борьба?
— Борец может диктовать, где будет проходить поединок — на ногах или на земле. Вспомните сражение Камару Усмана с Хорхе Масвидалем. Поначалу у нигерийца не очень складывался бой, но впоследствии он подключил борцовские навыки, и всё получилось. Если ты владеешь борьбой, то это даст свои плоды. Посмотрите на Хабиба Нурмагомедова и многих других атлетов.
— Недавно ещё один базовый борец Хамзат Чимаев очень ярко заявил о себе. Видели ли вы его выступления?
— Чимаев — молодец. За очень короткий промежуток времени выиграл два боя. Далеко пойдёт. Очень хорошая борьба, стойка.
— Как считаете, реально ли для вас так же ярко заявить о себе в тяжёлой весовой категории UFC?
— Конечно, почему нет? У меня есть всё — данные, люди, которые ведут меня. Если человек не уверен в себе, то не стоит этим заниматься. Раз взялся, доводи всё до конца. Спустя два-три года можно и за пояс подраться. Но хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее.
— Насколько известно, вы помогали Магомеду Исмаилову в подготовке к схватке с Александром Емельяненко.
— Да, это так. Получается, что и сам работал, и ему помогал в борьбе. Но сейчас тренируюсь индивидуально с тренером.
— Несколько месяцев назад в Дагестане была довольно сложная ситуация с коронавирусом, в связи с чем бойцам было негде заниматься. Как в настоящий момент обстоят дела с тренировочными залами?
— Ещё не все открыты. Некоторые работают, но без медицинских справок туда вряд ли пускают. Насколько слышал, обстановка сейчас не такая благоприятная. Недавно в больницы поступили около 1,5 тыс. человек. Так что всё не так хорошо, как могло бы быть. Надеюсь, в скором времени всё уляжется.
— Говоря об Исмаилове… Когда появилась возможность поработать с ним?
— Мы давно знаем друг друга. Магомед — бывший борец вольного стиля. Когда он начал подготовку к схватке с Александром, то я решил поучаствовать. Всё же ему предстояла встреча с тяжеловесом. А я не только вешу больше Емельяненко, но и регулярно борюсь. А Исмаилов в последнее время стал всё больше увлекаться ударной техникой, боксировать. В такие моменты можно потерять базовые навыки. Если ты не оттачиваешь мастерство в определённых аспектах, то со временем оно уходит.
— Как оцените навыки Исмаилова в ударной технике?
— Брат (Рамазан Исмаилов) поставил ему хорошую стойку. Сами видели, он удивляет своими нокаутами. Но Емельяненко — природный тяжеловес, удар у него априори сильнее. Поэтому мы старались больше работать над борьбой, чтобы не давать тому вставать. В итоге всё получилось.
— На ваш взгляд, кто из российских бойцов является наиболее интересным соперником для Исмаилова на данный момент?
— Думаю, с Александром Шлеменко получился бы неплохой поединок. Кроме того, можно было бы провести реванш с Владимиром Минеевым. Всё же там есть незаконченное дело. На мой взгляд, в первой битве Магомед победил, но тогда немного подсудили, дали ничью.
— Не думаете, что стоило подать апелляцию?
— Нет. В них никогда не было смысла.
— Не считаете, что Исмаилову стоит продолжить карьеру в тяжёлом весе?
— Мне кажется, ему не следует вновь делать это — чрезмерно нагружаться, истощать свой ресурс. Но если будет нужно, то ещё раз поможем ему выступить в тяжёлой категории.
— Битва между Исмаиловым и Емельяненко стала одной из самых прибыльных в истории российского ММА, если брать в расчёт гонорары спортсменов. Как угловой, вы получили какой-то процент за участие в подготовке?
— В Дагестане мы всегда помогаем друг другу безвозмездно, ведь мы братья. Да, атлет может выразить благодарность тренеру, но это как он сам посчитает нужным. Что касается бойцов, то мы сами дерёмся и понимаем, что надо поддерживать своих.
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