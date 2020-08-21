Фёдор Емельяненко признался, что смотрел бой брата с Исмаиловым

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко прокомментировал недавний поединок, в котором его брат Александр проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову.
Фёдор Емельяненко признался, что смотрел бой брата с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Да, я смотрел бой Александра с Исмаиловым. Магомед показал себя с самой лучшей стороны. На мой взгляд, он не оставил ни единого шанса сопернику. Александру надо не расслабляться, а серьёзно относиться к каждому поединку. Как только поверил в себя, можешь дать слабинку в подготовке — и тогда жди поражения. Понятное дело, что это был шанс для Магомеда Исмаилова заявить о себе. Он подошёл со всей ответственностью к этому поединку, и в клетке он сделал всё правильно, не допустил ни одной ошибки и очень красиво провёл бой», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА в Сочи, который проходил 24 июля.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко заинтересован в проведении реванша с Вердумом.

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