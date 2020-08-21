Фёдор Емельяненко заинтересован в проведении реванша с Вердумом

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко выразил заинтересованность в проведении поединка-реванша с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Фабрисиу Вердумом.

«Была встреча с президентом Bellator Скоттом Кокером, и мы обсуждали будущее и бои. Конечно, с ситуацией с пандемией нам не повезло. Завтра будет турнир, который пройдёт без зрителей, но такие времена. Хотелось бы провести бой с Вердумом. Не знаю, будет ли наш бой в Bellator интересен болельщикам», — цитирует Емельяненко BJ Penn.

Вердум уже дрался с Емельяненко в 2010 году. Тогда победу с помощью болевого приёма одержал бразилец.

Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. У Емельяненко 39 побед, шесть поражений, а также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Bellator может организовать реванш Емельяненко — Вердум.