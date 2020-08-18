Российский чемпион PFL: сплю и вижу, как перевожу Миочича в партер

Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев высказался о победе обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) среди тяжеловесов Стипе Миочича над Дэниелем Кормье и рассказал о своей мечте встретиться в бою с Миочичем.

«Кормье как будто не очень хорошо настроился на бой, не было огня. Может, возраст сказался, может, травма, мы же всего не знаем. А Миочич вышел сухой, заряженный, хорошо готовый и показал результат. Представляю ли, как перевожу Миочича в партер? Сплю и вижу этот момент. Конечно, было бы очень интересно попробовать выйти против него», — цитирует Исаева «Матч ТВ».

Российский спортсмен отметил, что хочет попробовать свои силы против любого сильного бойца из UFC. Кроме того, он высказался о том факте, что PFL не будет проводить турниры в 2020 году.

«Получается, я весь год не буду драться. Не хочу столько времени без боёв сидеть. Хотел бы с кем-то подписать контракт и выйти на поединок», — добавил Исаев.

На счету Исаева девять побед и ни одного поражения в MMA.

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