Минаков сравнил Фёдора Емельяненко с чемпионом UFC Миочичем

Российский тяжеловес Виталий Минаков не считает действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочича более сильным бойцом, чем Фёдор Емельяненко.

«Чем Стипе круче? Да, скальпов у него достаточно много. Фёдор же был мегазвездой в своё время. И тогда он тоже собрал серьёзные скальпы. Если рассматривать Фёдора и Миочича с точки зрения универсальности, то, на мой взгляд, Фёдор более универсальный. Он более масштабная личность. Ни про кого так не говорят, как про него. Все в один голос говорят, что Емельяненко — величайший тяжеловес. Кроме, разве что, UFC. Но всё равно Фёдор — это наследие. Уже завтра Миочича забудут. Как и о Веласкесе уже не вспоминают. А о Фёдоре говорят», — приводит слова Минакова «Спорт-Экспресс».

Ранее Миочич повторил рекорд UFC по числу побед в титульных боях в тяжёлом весе.