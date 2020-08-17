Минаков сравнил Фёдора Емельяненко с чемпионом UFC Миочичем

Короткая ссылка
Российский тяжеловес Виталий Минаков не считает действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочича более сильным бойцом, чем Фёдор Емельяненко.
Минаков сравнил Фёдора Емельяненко с чемпионом UFC Миочичем
  • РИА Новости

«Чем Стипе круче? Да, скальпов у него достаточно много. Фёдор же был мегазвездой в своё время. И тогда он тоже собрал серьёзные скальпы. Если рассматривать Фёдора и Миочича с точки зрения универсальности, то, на мой взгляд, Фёдор более универсальный. Он более масштабная личность. Ни про кого так не говорят, как про него. Все в один голос говорят, что Емельяненко — величайший тяжеловес. Кроме, разве что, UFC. Но всё равно Фёдор — это наследие. Уже завтра Миочича забудут. Как и о Веласкесе уже не вспоминают. А о Фёдоре говорят», — приводит слова Минакова «Спорт-Экспресс».

Ранее Миочич повторил рекорд UFC по числу побед в титульных боях в тяжёлом весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить