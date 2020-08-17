Менеджер Шлеменко выразил заинтересованность в бое своего клиента с Исмаиловым

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Менеджер Алексей Жернаков, представляющий интересы российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко, прокомментировал возможность организации поединка его клиента с Магомедом Исмаиловым.
Менеджер Шлеменко выразил заинтересованность в бое своего клиента с Исмаиловым
  • © Пресс-служба RCC

«Такая идея витает, но пока конкретики никакой. Она интересная, но здесь нужно прийти к общему знаменателю по очень многим показателям. Где этот бой проводить, когда проводить, в каком весе и так далее. Поэтому пока конкретики нет. Думаю, рано или поздно она появится. По спортивной составляющей этот бой сможет стать главным событием года в российских ММА», — заявил Жернаков в интервью «Вестнику ММА» в YouTube.

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