Менеджер Шлеменко выразил заинтересованность в бое своего клиента с Исмаиловым

Менеджер Алексей Жернаков, представляющий интересы российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко, прокомментировал возможность организации поединка его клиента с Магомедом Исмаиловым.

«Такая идея витает, но пока конкретики никакой. Она интересная, но здесь нужно прийти к общему знаменателю по очень многим показателям. Где этот бой проводить, когда проводить, в каком весе и так далее. Поэтому пока конкретики нет. Думаю, рано или поздно она появится. По спортивной составляющей этот бой сможет стать главным событием года в российских ММА», — заявил Жернаков в интервью «Вестнику ММА» в YouTube.

Ранее чемпион UFC составил топ-5 российских бойцов ММА.