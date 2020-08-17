Менеджер Шлеменко выразил заинтересованность в бое своего клиента с Исмаиловым
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«Такая идея витает, но пока конкретики никакой. Она интересная, но здесь нужно прийти к общему знаменателю по очень многим показателям. Где этот бой проводить, когда проводить, в каком весе и так далее. Поэтому пока конкретики нет. Думаю, рано или поздно она появится. По спортивной составляющей этот бой сможет стать главным событием года в российских ММА», — заявил Жернаков в интервью «Вестнику ММА» в YouTube.
Ранее чемпион UFC составил топ-5 российских бойцов ММА.