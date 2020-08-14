Чемпион UFC составил топ-5 российских бойцов ММА

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучших российских бойцов смешанных единоборств на данный момент.

«На первое место поставил Петра Яна. Забит — на второе. Махачев — на третье. На четвёртое место — Аскара Аскарова. На пятое — Магомеда Исмаилова. Он ещё напишет мне, если я его не включу. Мне было бы интересно посмотреть бой Шлеменко с Магомедом — в среднем весе или полутяжёлом. Думаю, это будет очень хороший бой. Посоветовал бы Исмаилову не брать перерыв. Ему 34 года, длительные перерывы не идут на пользу в таком возрасте», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы провести поединок с Фергюсоном.