Чемпион UFC составил топ-5 российских бойцов ММА

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучших российских бойцов смешанных единоборств на данный момент.
Чемпион UFC составил топ-5 российских бойцов ММА
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«На первое место поставил Петра Яна. Забит — на второе. Махачев — на третье. На четвёртое место — Аскара Аскарова. На пятое — Магомеда Исмаилова. Он ещё напишет мне, если я его не включу. Мне было бы интересно посмотреть бой Шлеменко с Магомедом — в среднем весе или полутяжёлом. Думаю, это будет очень хороший бой. Посоветовал бы Исмаилову не брать перерыв. Ему 34 года, длительные перерывы не идут на пользу в таком возрасте», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы провести поединок с Фергюсоном.

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