Исмаилов ответил на вызов казахстанского бойца Резникова

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на вызов казахстанца Артёма Резникова.
Исмаилов ответил на вызов казахстанского бойца Резникова
  • © instagram.com/maga_isma

«Лысый хищник выходит со 100-килограммовыми, со 127-килограммовыми, если надо. Ты готов так двигаться? Если готов, я жду тебя в клетке. Аккуратно, Резников. Здесь опасная территория!» — заявил Исмаилов в видеообращении в Instagram.

После победы над Юсуфом Раисовым на турнире ACA 111, Резников бросил вызов Исмаилову, предложив сразиться в полусредней весовой категории.

Ранее сообщалось, что Сарнавский получил перелом руки в титульном бою с Абдулвахабовым на ACA 111.

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