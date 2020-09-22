Исмаилов ответил на вызов казахстанского бойца Резникова

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на вызов казахстанца Артёма Резникова.

«Лысый хищник выходит со 100-килограммовыми, со 127-килограммовыми, если надо. Ты готов так двигаться? Если готов, я жду тебя в клетке. Аккуратно, Резников. Здесь опасная территория!» — заявил Исмаилов в видеообращении в Instagram.

После победы над Юсуфом Раисовым на турнире ACA 111, Резников бросил вызов Исмаилову, предложив сразиться в полусредней весовой категории.

Ранее сообщалось, что Сарнавский получил перелом руки в титульном бою с Абдулвахабовым на ACA 111.