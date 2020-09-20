Сарнавский получил перелом руки в титульном бою с Абдулвахабовым на ACA 111

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Россиянин Александр Сарнавский получил травму в поединке с соотечественником Абдул-Азизом Абдулвахабовым на турнире ACA 111 в Москве.
Сарнавский получил перелом руки в титульном бою с Абдулвахабовым на ACA 111
  • © aca-mma.com

По словам представителя команды Сарнавского, которые передаёт ТАСС, 31-летний боец получил перелом руки.

«Перелом руки», — добавили в команде спортсмена.

Ранее сообщалось, что Абдулвахабов победил Сарнавского и стал чемпионом ACA в лёгком весе.

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