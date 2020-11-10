Фьюри подверг критике Уайлдера

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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри раскритиковал своего бывшего соперника Деонтея Уайлдера.
Фьюри подверг критике Уайлдера
  • Reuters

Британец выступил с заявлением, после того как американец выразил сомнение по поводу правомерности действий противника в их поединке.

По мнению Фьюри, Уайлдер «слетел с катушек».

«Сначала он обвинил в поражении костюм, потом травму бицепса, потом тренера. Затем он обвинил рефери, а потом я якобы подложил гири себе в перчатки. Теперь он говорит, что кто-то отравил его воду», — приводит слова чемпиона talksport.com.

Ранее сообщалось, что WBC оставит за Поветкиным статус официального претендента на титул.

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