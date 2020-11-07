Температура и другие симптомы: что известно о состоянии заболевшего коронавирусом Поветкина

Боксёр Александр Поветкин проходит лечение от коронавирусой инфекции в одной из московских больниц. У него держится температура и наблюдаются некоторые другие симптомы, однако его здоровью ничто не угрожает. Об этом заявил промоутер Андрей Рябинский. По его словам, врачи пока не дают прогнозов относительно сроков восстановления. Неизвестно также, на какую дату будет перенесён реванш с Диллианом Уайтом.

Российский боксёр Александр Поветкин по-прежнему находится в московской больнице, где проходит лечение от коронавирусной инфекции. У него наблюдаются некоторые симптомы болезни и держится температура, однако в целом состояние не вызывает опасений. Об этом рассказал его промоутер Андрей Рябинский.

«Скажу так: этого (проявившихся симптомов. — RT) достаточно для того, чтобы оказаться в больнице. Подробнее рассказывать не буду, потому что это касается здоровья другого человека. Да, у него была температура и ещё несколько проявлений этого заболевания. Я счёл необходимым, чтобы он оказался в клинике под наблюдением высококвалифицированных врачей», — цитирует Рябинского РИА Новости.

О госпитализации Поветкина стало известно 3 ноября. Тогда же в его команде подтвердили информацию, что речь идёт о COVID-19. Сам боксёр никак не прокомментировал ситуацию, лишь опубликовал пост в социальных сетях с призывом «беречь себя».

По словам Рябинского, боксёр почувствовал себя плохо во время тренировочного лагеря при подготовке к реваншу с британцем Диллианом Уайтом,запланированному на 21 ноября. После начала спаррингов представители команды озаботились состоянием его здоровья, хотя сам спортсмен настаивал на том, что не испытывает никаких проблем. Однако затем у него поднялась температура, и было принято решение о госпитализации. Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал ещё один представитель его команды.

«Никому не хочется просто так ехать в больницу. Но я не хочу и не буду рисковать здоровьем Саши. Если есть хоть какой-то риск, то он должен быть под наблюдением врачей. Точка! Если у человека за 20 дней до боя поднимается высокая температура, то вопрос решён — бой нужно переносить. Это достаточно серьёзное заболевание», — пояснил Рябинский.

Пока врачи не дают никаких прогнозов, и о сроках выписки из больницы говорить рано. Ожидается, что Поветкин также пройдёт полную диспансеризацию, чтобы убедиться, что он готов продолжить подготовку к бою.

После госпитализации россиянина стало понятно, что встреча с Уайтом не состоится. Что касается новой даты боя, то промоутер британца Эдди Хирн заявил о возможности провести поединок 30 января, хотя Рябинский пока не подтвердил эту информацию.

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Во Всемирном боксёрском совете (WBC) заверили, что россиянин в любом случае сохранит статус официального претендента на чемпионский титул в тяжёлом весе, который ему предстояло отстаивать в конце ноября. При этом сразу несколько боксёров выразили готовность выйти на замену помериться силами с Уайтом.

Так, по словам Хирна, его клиент не хочет ждать выздоровления соперника, поэтому в начале декабря может сразиться с действующим чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, у которого пока нет назначенного боя. Желание заменить Поветкина также выразили Дерек Чисора и Майкл Хантер. Американец же и вовсе готов отказаться от гонорара ради встречи с Уайтом.

При этом, по мнению бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, Уайту необходимо дождаться Поветкина.

«Если Уайт не захочет ждать, будет определённое недопонимание. Что касается самого факта заболевания, эта зараза может прилететь откуда угодно и кому угодно. Прежде всего Саше нужно будет полностью восстановиться. Никаких половинчатых тренировок, только полная подготовка на 100%. Если ему скажут, что бой через два-три месяца и нужно быстрее, а он пойдёт на это в обход полного курса подготовки, это будет огромной ошибкой его команды», — сказал Цзю «Чемпионату».

Как бы то ни было, Рябинский выразил уверенность, что возможная замена никак не скажется на интересе к его подопечному.

«Может случиться, что Уайт проиграет 21 ноября. Но внимание к Поветкину не пропадёт. И тогда уже с победителем Диллиана нужно будет делать (бой. — RT). Но мы заходим в сослагательную плоскость. Вариантов масса», — заключил он.

Напомним, в августе Поветкин одержал победу над Уайтом техническим нокаутом в пятом раунде. В начале сентября стало известно, что боксёры договорились о реванше. Такая опция была прописана в контракте россиянина и гарантировала ему высокий гонорар за ответный бой.

«Очевидно, что через какое-то время Александру нужно будет заканчивать карьеру — ему осталось провести один-два, ну, три боя. Я не знаю точную цифру, но она небольшая. И мне хотелось бы, чтобы он ушёл из бокса при хорошем финансовом состоянии», — пояснил Рябинский.