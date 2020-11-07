Температура и другие симптомы: что известно о состоянии заболевшего коронавирусом Поветкина
- © Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Российский боксёр Александр Поветкин по-прежнему находится в московской больнице, где проходит лечение от коронавирусной инфекции. У него наблюдаются некоторые симптомы болезни и держится температура, однако в целом состояние не вызывает опасений. Об этом рассказал его промоутер Андрей Рябинский.
«Скажу так: этого (проявившихся симптомов. — RT) достаточно для того, чтобы оказаться в больнице. Подробнее рассказывать не буду, потому что это касается здоровья другого человека. Да, у него была температура и ещё несколько проявлений этого заболевания. Я счёл необходимым, чтобы он оказался в клинике под наблюдением высококвалифицированных врачей», — цитирует Рябинского РИА Новости.
О госпитализации Поветкина стало известно 3 ноября. Тогда же в его команде подтвердили информацию, что речь идёт о COVID-19. Сам боксёр никак не прокомментировал ситуацию, лишь опубликовал пост в социальных сетях с призывом «беречь себя».
По словам Рябинского, боксёр почувствовал себя плохо во время тренировочного лагеря при подготовке к реваншу с британцем Диллианом Уайтом,запланированному на 21 ноября. После начала спаррингов представители команды озаботились состоянием его здоровья, хотя сам спортсмен настаивал на том, что не испытывает никаких проблем. Однако затем у него поднялась температура, и было принято решение о госпитализации. Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал ещё один представитель его команды.
«Никому не хочется просто так ехать в больницу. Но я не хочу и не буду рисковать здоровьем Саши. Если есть хоть какой-то риск, то он должен быть под наблюдением врачей. Точка! Если у человека за 20 дней до боя поднимается высокая температура, то вопрос решён — бой нужно переносить. Это достаточно серьёзное заболевание», — пояснил Рябинский.
Пока врачи не дают никаких прогнозов, и о сроках выписки из больницы говорить рано. Ожидается, что Поветкин также пройдёт полную диспансеризацию, чтобы убедиться, что он готов продолжить подготовку к бою.
После госпитализации россиянина стало понятно, что встреча с Уайтом не состоится. Что касается новой даты боя, то промоутер британца Эдди Хирн заявил о возможности провести поединок 30 января, хотя Рябинский пока не подтвердил эту информацию.
Во Всемирном боксёрском совете (WBC) заверили, что россиянин в любом случае сохранит статус официального претендента на чемпионский титул в тяжёлом весе, который ему предстояло отстаивать в конце ноября. При этом сразу несколько боксёров выразили готовность выйти на замену помериться силами с Уайтом.
Так, по словам Хирна, его клиент не хочет ждать выздоровления соперника, поэтому в начале декабря может сразиться с действующим чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, у которого пока нет назначенного боя. Желание заменить Поветкина также выразили Дерек Чисора и Майкл Хантер. Американец же и вовсе готов отказаться от гонорара ради встречи с Уайтом.
При этом, по мнению бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, Уайту необходимо дождаться Поветкина.
«Если Уайт не захочет ждать, будет определённое недопонимание. Что касается самого факта заболевания, эта зараза может прилететь откуда угодно и кому угодно. Прежде всего Саше нужно будет полностью восстановиться. Никаких половинчатых тренировок, только полная подготовка на 100%. Если ему скажут, что бой через два-три месяца и нужно быстрее, а он пойдёт на это в обход полного курса подготовки, это будет огромной ошибкой его команды», — сказал Цзю «Чемпионату».
Как бы то ни было, Рябинский выразил уверенность, что возможная замена никак не скажется на интересе к его подопечному.
«Может случиться, что Уайт проиграет 21 ноября. Но внимание к Поветкину не пропадёт. И тогда уже с победителем Диллиана нужно будет делать (бой. — RT). Но мы заходим в сослагательную плоскость. Вариантов масса», — заключил он.
Напомним, в августе Поветкин одержал победу над Уайтом техническим нокаутом в пятом раунде. В начале сентября стало известно, что боксёры договорились о реванше. Такая опция была прописана в контракте россиянина и гарантировала ему высокий гонорар за ответный бой.
«Очевидно, что через какое-то время Александру нужно будет заканчивать карьеру — ему осталось провести один-два, ну, три боя. Я не знаю точную цифру, но она небольшая. И мне хотелось бы, чтобы он ушёл из бокса при хорошем финансовом состоянии», — пояснил Рябинский.
- «Показал силу русского духа»: как в мире отреагировали на победу Поветкина в поединке с Уайтом
- Несвойственная победа: почему нокаут Уайта может считаться лучшим в карьере Поветкина
- WBC не получал просьб санкционировать второй бой Поветкина и Уайта
- Валуев прокомментировал госпитализацию Поветкина
- В команде Поветкина рассказали о состоянии его здоровья