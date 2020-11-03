Поветкин заболел коронавирусом, бой с Уайтом не состоится

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Российский боксёр Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус. Его бой с британцем Диллианом Уайтом будет перенесён.
Поветкин заболел коронавирусом, бой с Уайтом не состоится
  • Reuters

Об этом рассказал промоутер Поветкина Александр Рябинский.

«Мы будем переносить бой, потому что у Саши Поветкина обнаружили коронавирус. Сейчас Саша находится в одной из московских клиник и занимается своим здоровьем. 21 ноября боя не будет», — цитирует Рябинского РИА Новости.

Первый бой между Поветкиным и Уайтом состоялся 22 августа этого года. Российский боксёр одержал победу нокаутом и получил титул временного чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее WBC сообщал, что не получал просьб санкционировать второй бой Поветкина и Уайта.

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