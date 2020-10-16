WBC не получал просьб санкционировать второй бой Поветкина и Уайта

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация не получала просьбы на предоставление санкции на проведение второго поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
WBC не получал просьб санкционировать второй бой Поветкина и Уайта
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«WBC не получал никаких официальных просьб о санкционировании данного боя. Также есть подтверждение, что Уайт получил медицинскую дисквалификацию после нокаута и должен пройти специальное тестирование для получения лицензии», — цитирует Сулеймана РИА Новости.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Второй поединок запланирован на 21 ноября.

Ранее Уайт поделился ожиданиями от реванша с Поветкиным.

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