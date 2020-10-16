WBC не получал просьб санкционировать второй бой Поветкина и Уайта
- @povetkinalexandr
«WBC не получал никаких официальных просьб о санкционировании данного боя. Также есть подтверждение, что Уайт получил медицинскую дисквалификацию после нокаута и должен пройти специальное тестирование для получения лицензии», — цитирует Сулеймана РИА Новости.
23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Второй поединок запланирован на 21 ноября.
Ранее Уайт поделился ожиданиями от реванша с Поветкиным.