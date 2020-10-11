Уайт: если я попаду по-настоящему, Поветкин не встанет

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка-реванша с россиянином Александром Поветкиным.

«Я контролировал ход первого боя. Ронял его на настил несколько раз, притом что не попадал чисто. Мне нужно быть более терпеливым, собранным. Если я попаду по нему одним чистым ударом, он уже не встанет. Ведь у меня очень мощный удар», — приводит слова Уайта SkySports.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Второй поединок запланирован на 21 ноября.

Ранее Поветкин заявил, что хочет нокаутировать Уайта и во втором поединке.