Поветкин заявил, что хочет нокаутировать Уайта и во втором поединке

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин поделился ожиданиями от второго поединка с британцем Диллианом Уайтом.
Поветкин заявил, что хочет нокаутировать Уайта и во втором поединке
  • РИА Новости

«Готовлюсь так же, как к прошлому бою с этим соперником. Я еду в Англию, чтобы победить. Посмотрим, как пройдёт бой, но я еду только за победой. Постараюсь повторить яркий нокаут над Уайтом, физически и морально я к этому готов. После прошлого боя я ничего особенного не почувствовал, просто был доволен. Рад, что выстоял и довёл дело до конца», — приводит слова Поветкина ТАСС.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Второй поединок запланирован на 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Поветкин завершил первый этап подготовки ко второму бою с Уайтом.

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