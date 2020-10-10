Поветкин заявил, что хочет нокаутировать Уайта и во втором поединке

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин поделился ожиданиями от второго поединка с британцем Диллианом Уайтом.

«Готовлюсь так же, как к прошлому бою с этим соперником. Я еду в Англию, чтобы победить. Посмотрим, как пройдёт бой, но я еду только за победой. Постараюсь повторить яркий нокаут над Уайтом, физически и морально я к этому готов. После прошлого боя я ничего особенного не почувствовал, просто был доволен. Рад, что выстоял и довёл дело до конца», — приводит слова Поветкина ТАСС.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Второй поединок запланирован на 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Поветкин завершил первый этап подготовки ко второму бою с Уайтом.