Фьюри может заменить Поветкина в бою с Уайтом

Короткая ссылка
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета Тайсон Фьюри может заменить заболевшего коронавирусной инфекцией россиянина Александра Поветкина в поединке с Дилианом Уайтом.
Фьюри может заменить Поветкина в бою с Уайтом
  • Reuters

По словам промоутера Эдди Хирна, которые передаёт ТАСС, Уайт хочет провести поединок, несмотря на отказ Поветкина.

«Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя. Также им может стать и Дерек Чисора», — рассказал Хирн.

Поветкин должен был провести второй бой с Уайтом 21 ноября в Великобритании. Первый поединок, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что промоутер Уайта пожелал Поветкину скорейшего выздоровления от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить