Фьюри может заменить Поветкина в бою с Уайтом

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета Тайсон Фьюри может заменить заболевшего коронавирусной инфекцией россиянина Александра Поветкина в поединке с Дилианом Уайтом.

По словам промоутера Эдди Хирна, которые передаёт ТАСС, Уайт хочет провести поединок, несмотря на отказ Поветкина.

«Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя. Также им может стать и Дерек Чисора», — рассказал Хирн.

Поветкин должен был провести второй бой с Уайтом 21 ноября в Великобритании. Первый поединок, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что промоутер Уайта пожелал Поветкину скорейшего выздоровления от коронавируса.