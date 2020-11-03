Фьюри может заменить Поветкина в бою с Уайтом
- Reuters
По словам промоутера Эдди Хирна, которые передаёт ТАСС, Уайт хочет провести поединок, несмотря на отказ Поветкина.
«Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя. Также им может стать и Дерек Чисора», — рассказал Хирн.
Поветкин должен был провести второй бой с Уайтом 21 ноября в Великобритании. Первый поединок, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.
Ранее сообщалось, что промоутер Уайта пожелал Поветкину скорейшего выздоровления от коронавируса.