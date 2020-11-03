Цзю предостерёг Поветкина от ошибки при восстановлении после коронавируса

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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на информацию о заболевании Александра Поветкина коронавирусной инфекцией.
Цзю предостерёг Поветкина от ошибки при восстановлении после коронавируса
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Эта зараза может прилететь откуда угодно и кому угодно. Прежде всего Саше нужно будет сделать полное восстановление. Никаких половинчатых тренировок, только полная подготовка на 100%. Если ему скажут, что бой через два-три месяца и нужно быстрее, а Саша пойдёт на это в обход полного курса подготовки, это будет огромной ошибкой команды Саши», — приводит слова Цзю «Чемпионат».

Говоря об отмене боя с Диллианом Уайтом, он отметил, что дождаться выздоровления Поветкина в первую очередь в интересах самого британца.

«Если он реально уверен в том, что в первом бою была случайность, то это его шанс доказать. А если Уайт не захочет ждать, будет определённое недопонимание», — добавил Цзю.

Поветкин должен был провести второй бой с Уайтом 21 ноября в Великобритании, однако поединок был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у россиянина. Первый бой, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что Фьюри может заменить Поветкина в бою с Уайтом.

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