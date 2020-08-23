«Показал силу русского духа»: как в мире отреагировали на победу Поветкина в поединке с Уайтом

Победа Александра Поветкина над Диллианом Уайтом в поединке за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе помогла 40-летнему россиянину продлить свою карьеру. Такое мнение, подводя итоги боя, выразил бывший тяжеловес Олег Маскаев. По его словам, нокаутирующий апперкот, который принёс Поветкину победу, — не случайность, а удар, к которому боксёр готовится на протяжении всей жизни. В свою очередь, бывший чемпион мира Николай Валуев отметил, что британец ошибся при выборе тактики боя, а тренер Александр Зимин заявил, что Поветкину по силам взять верх над любым соперником в своём весе.

Болельщики и эксперты по всему миру восхитились досрочной победой боксёра Александра Поветкина в титульном бою с британцем Диллианом Уайтом. Многие из них отметили характер и стойкость 40-летнего россиянина, которые помогли ему не опустить руки после неудачного начала поединка и двух нокдаунов в четвёртом раунде.

Благодаря победе над Уайтом Поветкин стал претендентом на бой с действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Британец одним из первых отреагировал на успех россиянина.

«40 лет, и есть чем гордиться», — написал Фьюри в Twitter.

Сам Александр не стал раскрывать своих планов относительно будущего соперника, подчеркнув, что этот вопрос зависит не от него. Несмотря на то что Фьюри ещё должен встретиться с Деонотеем Уайлдером или Энтони Джошуа, бывший чемпион мира Николай Валуев предположил, что уже следующий бой станет для Поветкина титульным.

«Теперь у него может быть либо реванш с Джошуа, что было бы интересно, но ещё интереснее — бой с Фьюри. Мне кажется, Саша его дождётся. Думаю, это будет уже следующий поединок, но тут будет зависеть от переговоров команд», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Он особо отметил эпизод, переломивший ход боя, когда Поветкин послал Уайта в нокаут ударом в челюсть. Валуев признался, что ожидал такого поворота событий.

«Саня проигрывал поединок вчистую. Но по ходу боя я как раз говорил, что жду от него этого манёвра: уход из поля зрения соперника — и дальше хук или апперкот, которыми он всегда славился. Поветкин это и сделал. А потом и признался: мы это готовили. А Уайт немного успокоился. Не то чтобы бой легко для него складывался, опасность все всегда чувствуют, но всё-таки нокдауны — это был явный перевес уже. Он готовился к тому, чтобы добить Поветкина в поздних раундах, но его план не сработал», — сказал Валуев.

Бывший чемпион мира по версии WBC Олег Маскаев подчеркнул, что подобные удары не проводятся случайно, а оттачиваются на протяжении многих лет. Он добавил, что благодаря этой победе Поветкин заслужил право провести ещё несколько боёв на высшем уровне, тем самым «продлив себе карьеру в 40 лет».

«Это было очень круто, сработал удар, который боксёр готовит всю карьеру. Всю жизнь ты лупишь его по мешку, отрабатываешь на тренировках — и в один прекрасный момент он приносит тебе успех. Бой-то проигрывал Саша. Но он полностью заслужил эту победу, Уайт немного потерял бдительность — и бум… Спокойной ночи, малыши, — это называется. Он теперь ещё дня четыре не сможет вспомнить, что с ним произошло», — резюмировал Маскаев.

Также по теме Неожиданная развязка: Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC Российский боксёр Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC, а также...

Тренер Александр Зимин также отреагировал на победу бывшего подопечного. Он заявил, что, судя по бою с Уайтом, у Поветкина ещё есть силы, чтобы справиться с любым соперником в своей весовой категории.

«Очень красивый бой. Саша хорошо работал на ногах, было чувство дистанции. У него ещё есть эта пружина внутри, он может любого нокаутировать, не только Уайта», — сказал Зимин ТАСС.

Неожиданный исход хорошо складывавшегося для Уайта боя отметил и его промоутер Эдди Хирн, выступивший в качестве одного из организаторов поединка.

«Когда этот удар прошёл, подумал, что это сон. Я ведь думал, что бой уже по большому счёту окончен. Уайт превосходно выступил в предыдущем раунде, и казалось, что победа будет за ним, что поединок можно считать оконченным. Но в этом и заключается вся драма любимого нами спорта, и в частности — тяжёлого веса. Один удар полностью изменил исход. Диллиан контролировал поединок, но Поветкин сработал отлично. Да, это был шок, но мы знаем, насколько он хорош и опасен», — цитирует Хирна Sky Sports.

При этом доминирование Уайта на протяжении большей части поединка заставило многих усомниться в его однозначно положительном исходе для россиянина, на стороне которого был опыт, но не возраст. Однако экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд подчеркнул, что одержать победу Поветкину помог его характер.

«Тот редкий случай, когда уже многие потеряли надежду. Думаю, что даже сам Саша чувствовал себя не очень хорошо. Два падения, его немного покачивало. Всё шло к тому, что британец должен был закончить бой досрочно», — приводит слова Дрозда сайт телеканала РЕН ТВ.

«Но неимоверная вера в себя, в свой нокаутирующий удар делает своё дело. Честно говоря, я больше не помню подобных камбэков. То, что сделал Поветкин, войдёт в историю», — добавил он.

Бойцовский характер Александра отметил и экс-чемпион WBA и IBF Денис Лебедев. Он также рассказал о телефонном разговоре, который состоялся между ними перед этим поединком.

«Запомнилось всё — и плохое, и хорошее. Но я знаю его характер, поэтому надежда не угасала ни на секунду. Звонил ему до боя и говорил: «Саня, прошу тебя, такая же концентрация, как с Джошуа». Ведь на самом деле он мог и Энтони завалить… Уверен, диванные эксперты сказали, что «его песенка спета». Но Поветкин всё это предотвратил. Дамы и господа, это и есть профессиональный бокс в супертяжёлом весе, где всё заканчивается одним ударом», — прокомментировал результат Лебедев.

В свою очередь, российский тренер по боксу Вели Мамедов отдал должное британцу и его команде, сумевшим хорошо подготовиться к этому противостоянию. В то же время, по его мнению, соперник выглядел не таким мощным, как в предыдущих боях.

«Видно было, что Александру неудобно, Уайт атаковал из углов, хорошо подлавливал его, чтобы потом отправить в нокаут. Но мы увидели новое качество Поветкина. Диллиан расслабился. Такое бывает, что боец теряет желание боксировать. Он на секунду потерял концентрацию», — объяснил Мамедов.

В стороне от триумфа Поветкина не остались и представители других единоборств. Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поздравил соотечественника с успешным выступлением.

«В первую очередь хотел бы всех поздравить, кто болел за Александра, кто поддерживал его. Поветкин реально показал силу русского духа. Я очень счастлив за него, поздравляю его с тем, что он подарил такой прекрасный праздник всем тем, кто переживал за него этим вечером», — сказал Шлеменко.

При этом некоторые эксперты обратили внимание на определённые проблемы британца. Так, известный промоутер Боб Арум пошутил по поводу пропущенного Уайтом апперкота.

«Диллиан Уайт был так занят борьбой за статус обязательного претендента на чемпионский титул WBC, что не заметил апперкот Поветкина, от которого улетел в нокаут», — написал Арум.

Что касается возможной встречи с Фьюри, то многие эксперты пока остерегаются делать прогноз по поводу того, как в ней будет выглядеть Поветкин.

«Не знаю, состоится ли этот бой. Конечно, шансы есть. Но Фьюри — боец другого стиля и уровня. С ним всё будет намного сложнее», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона по боксу Алексея Тищенко «Чемпионат».