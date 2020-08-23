Промоутер Уайта шокирован нокаутирующим ударом Поветкина

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Эдди Хирн, промоутер британского тяжеловеса Диллиана Уайта, прокомментировал поражение своего боксёра от Александра Поветкина.
Промоутер Уайта шокирован нокаутирующим ударом Поветкина
  • Reuters

По его словам, он не мог поверить в досрочное окончание поединка.

«Когда прошёл этот удар, я думал, что мне это кажется. Бой закончился. Поветкин начал не очень хорошо, я думал, что Уайт владеет преимуществом. Он прекрасно закончил раунд, когда отправил Поветкина в нокдаун. Я думал, что победа Уайта уже близка, но в этом драма бокса, драма тяжёлого веса. Один удар может изменить всё», — цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Уайт намерен провести реванш с Поветкиным до конца 2020 года.

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