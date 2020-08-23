Уайт намерен провести реванш с Поветкиным до конца 2020 года

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Британский боксёр тяжелого веса Диллиан Уайт, проигравший нокаутом Александру Поветкину, намерен провести реванш до конца 2020 года.
Уайт намерен провести реванш с Поветкиным до конца 2020 года
  • Reuters

Соответствующий пункт был в контракте на бой.

По словам промоутера спортсмена Эдди Хирна, Уайт попросил его организовать повторный поединок сразу, как только пришёл в себя.

«Поветкин сейчас обязательный претендент на титул WBC, но единственный, кому бы назначили бой с победителем боя Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, был Уайт. Мы воспользуемся этим правом на матч-реванш. Мы хотим провести его до конца этого года, и это будет большой бой», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что исход боя Поветкин — Уайт прокомментировал Николай Валуев.

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