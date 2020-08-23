Неожиданная развязка: Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC

Российский боксёр Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC, а также завоевал почётный пояс WBC Diamond. Развязка поединка наступила в пятом раунде, когда у отечественного спортсмена прошёл сильный левый апперкот. При этом в четвёртом отрезке боя россиянин дважды побывал в нокдауне. После окончания поединка Поветкин не исключил, что решающий удар стал, возможно, лучшим в его карьере.

«Поветкин не привык к ощущению поражения»

Значение боя с Диллианом Уайтом для Александра Поветкина сложно было переоценить, ведь этот поединок был для 40-летнего россиянина, возможно, последним шансом получить право сразиться за пояс чемпиона мира.

В британском Брентвуде на кону стояли титул временного чемпиона планеты по версии WBC, а также почётный пояс по версии WBC Diamond. Победитель получал возможность встретиться с постоянным его обладателем Тайсоном Фьюри. Правда, теперь, вероятно, придётся выждать, пока чемпион проведёт схватку с Деонтеем Уайлдером или Энтони Джошуа. Однако рано или поздно обладатель почётного пояса должен получить возможность сразиться за титул.

При этом последние поединки с участием россиянина и британца состоялись в андеркарде второго боя между Джошуа и Брайаном Руисом 7 декабря 2019 года. Поветкин разошёлся миром с Майклом Хантером, а Уайт с большим трудом сломил сопротивление Мариуша Ваха.

В преддверии поединка в Эссексе многие эксперты и болельщики называли Диллиана одним из самых опасных соперников в карьере Русского Витязя. Во-первых, британцу предстояло боксировать дома, пусть и при пустых трибунах. Во-вторых, он моложе на восемь лет. В-третьих, тяжелее почти на 13 кг.

На официальном взвешивании Уайт показал на весах 114,3 кг, а Поветкин — 101,6 кг. К тому же Диллиан обладает невероятной ударной мощью: 18 из 27 побед он добыл нокаутом.

На стороне Александра был неоценимый опыт, в том числе проведения боёв с оппонентами высочайшего класса. Пусть в активе британца значатся победы над Робертом Хелениусом, Дереком Чисорой и Джозефом Паркером, но он никогда не встречался с соперниками уровня Джошуа и Владимира Кличко.

Любопытно, что сам обладатель трёх чемпионских поясов перед отчётным боем признавался, что верит в возможный успех Поветкина.

«Вопрос в том, как тренировался Уайт. Если правильно, то он справится с Поветкиным. Он настоящий боец. Но Поветкин — хорошо обученный боксёр в тяжёлой весовой категории. Он олимпийский чемпион и проигрывал только мне и Владимиру Кличко. Он хороший боец, уступал редко, так что не привык к этому ощущению. Александр по-прежнему рвётся в бой и выйдет на ринг с мыслями о победе», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

Два нокдауна в четвёртом раунде и невероятная развязка

Уайт вышел на поединок в жилетке с надписью Maximum violence («Максимальное насилие»), стилизованной под капли крови. Визуально Диллиан заметно нервничал и расхаживал вдоль канатов, пока ринг-анонсер представлял бойцов. Поветкин же был, как обычно, максимально собран и спокоен и не обращал на оппонента ни малейшего внимания.

Но с первых минут боя стало очевидно, что и британец будет действовать с холодной головой. Он не стремился сразу лезть на рожон, как в некоторых других своих поединках, а спокойно выжидал момент.

Очевидно, что тренеры Уайта учли возраст Поветкина и попросили подопечного не торопиться в первых раундах. Они не могли не понимать: чем дольше будет продолжаться поединок, тем хуже для 40-летнего россиянина.

А потому Диллиан спокойно удерживал Александра на дистанции и великолепно работал левым джебом. Складывалось впечатление, что этот удар у хозяина ринга проходил в 90% случаев. Поветкин же никак не мог почувствовать нужную дистанцию и не наносил сопернику сколько-нибудь ощутимого урона.

Во втором раунде российский боксёр наконец провёл несколько опасных ударов в район печени, но Уайт оказался готов к ним. В ответ он продолжал спокойно работать левым джебом. Поветкин пропускал довольно много выпадов соперника.

Следующая трёхминутка получилась уже более равной. Опасные выпады проходили как у одного, так и у другого боксёра. Однако складывалось впечатление, что Уайт по-прежнему не торопится включаться на полную мощность и дожидается, когда россиянин устанет. Проведённое на ринге время уже начинало сказываться на нём. После очередного попадания оппонента россиянина откровенно пошатнуло.

Но по-настоящему серьёзные проблемы начались у Поветкина в четвёртом раунде. Не успел он стартовать, как Александр пропустил левый боковой и оказался на настиле ринга. Впрочем, отечественный боксёр достаточно быстро пришёл в себя.

Куда сложнее Александру пришлось после левого апперкота оппонента ближе к концу трёхминутки. Рефери отсчитал россиянину ещё один нокдаун, и за его судьбу стало откровенно тревожно, учитывая, что бой приближался к своему экватору.

Но пятый раунд подарил болельщикам невероятную развязку. Поветкин, у которого, казалось, не получается практически ничего, наконец воспользовался секундной расслабленностью британца и донёс до его челюсти жесточайший левый апперкот.

Уайт, который спокойно и расчётливо шёл к победе, упал на канаты без сознания. Нокаут. Так Александр напомнил всем, что в супертяжёлом весе всё зачастую решает один точный и мощный удар.

«Возможно, это лучший удар в моей карьере»

Спортсмен, которому 2 сентября исполнится 41 год, стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC, а также пояса WBC Diamond. Александр 25-й раз за карьеру нокаутировал соперника. В 39 боях в профессиональном статусе на его счету 36 побед, одна ничья и два поражения. Теперь Поветкин получит возможность сразиться с Фьюри.

Сразу после боя россиянин заверил, что два нокдауна в четвёртом раунде никак не сказались на нём, и рассказал, как ему удалось нокаутировать соперника.

«Смотрел некоторые бои Уайта и видел, что он пропускает снизу. Повезло, что хорошо попал слева снизу. Возможно, это лучший удар в моей карьере», — заявил россиянин в прямом эфире телеканала Sky Sports.

Также отечественный боксёр ответил на вопрос о ближайших боях и возможных оппонентах.

«Это зависит не от меня. Я готов боксировать с любым соперником. Хочется поблагодарить моего промоутера Андрея Рябинского, а также Эдди Хирна за то, что он предоставил возможность выступить в Англии. Здесь любят бокс и разбираются в нём. Что ответил бы людям, которые считают, что мне нужно завершить карьеру? Ничего. Я просто хочу ещё побоксировать», — добавил Поветкин.