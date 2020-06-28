«Никогда не подумал бы, что он укусит меня за ухо»: как второй поединок между Тайсоном и Холифилдом завершился скандалом

28 июня 1997 года на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялся второй бой между действующим чемпионом мира в тяжёлом весе Эвандером Холифилдом и претендентом Майком Тайсоном. Один из самых ожидаемых поединков десятилетия завершился после третьего раунда, в котором бывший обладатель титулов дважды укусил за ухо оппонента. За своё поведение Железный Майк был дисквалифицирован, а впоследствии — лишён лицензии. Как вторая схватка между легендарными спортсменами обернулась скандалом — в материале RT.

Противостояние Майка Тайсона и Эвандера Холифилда считается одним из самых знаковых в истории не только тяжёлого веса, но и всего бокса в целом. Оба поединка между спортсменами стали одними из крупнейших событий данного вида спорта на тот момент и вызвали огромный резонанс в мире единоборств. При этом наиболее обсуждаемой стала ответная схватка, завершившаяся дисквалификацией бывшего абсолютного чемпиона мира.

Поражение в первом поединке стало настоящим шоком не только для самого Тайсона, но и для многих экспертов. Он считался явным фаворитом, а на момент официального анонса коэффициент на победу чемпиона составлял невероятные 1/25. Перед самим боем значения немного выровнялись (1/10), но Холифилд всё равно оставался аутсайдером. За Железного Майка говорили его невероятная мощь и практически идеальный послужной список, тёмным пятном в котором оставалось поражение от Бастера Дугласа. Эвандер же располагал далеко не самыми выразительными показателями. В последних семи битвах он потерпел три поражения, причём последнее из них — техническим нокаутом в восьмом раунде.

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В преддверии сражения многие всерьёз опасались за здоровье Холифилда. Причиной тому во многом стали проблемы с сердцем, вскрывшиеся после его схватки с Майклом Мурером. Тогда Эвандер уступил решением большинства судей и был вынужден сразу отправиться в госпиталь.

Однако в ринге Холифилд не оставил шансов Тайсону. Он доминировал на протяжении всего противостояния, не позволял визави действовать в излюбленной манере, сочетая фирменную работу джебом и изнуряющий «грязный бокс» в клинче. В десятом раунде Майк чудом смог устоять на ногах после мощнейшей серии ударов в исполнении Эвандера, но уже спустя несколько секунд после начала 11-го судья решил прекратить избиение. 9 ноября 1996 года самый молодой чемпион мира в тяжёлом весе во второй раз сложил полномочия.

Как впоследствии признавался Тайсон, на деле у него было мало шансов взять верх над Холифилдом в 1996 году. По его словам, несмотря на серию успешных выступлений, он находился не в лучшей форме. На тот момент прошло лишь чуть больше года с момента, как он вышел из тюрьмы и возобновил профессиональную карьеру, что не могло не отразиться на его физическом состоянии. Кроме того, всего за два месяца до сражения с Эвандером он бился с Брюсом Селдоном. Железный Майк нокаутировал оппонента за 109 секунд, но это всё равно сказалось на его кондициях.

«Я понимал, что был не в форме, потому что у меня было мало времени на подготовку. Я не выступал четыре года. Но тогда был жаден и хотел денег, поэтому согласился на бой», — цитирует Тайсона Sports Illustrated.

Реванш было решено провести 28 июня 1997-го. Ожидание от грядущего сражения, получившего название «Шум и ярость» по аналогии с романом американского писателя Уильяма Фолкнера, было колоссальным. Свидетельством тому стали огромные цены на билеты и активность спекулянтов. Так, за возможность посмотреть на повторную дуэль Тайсона и Холифилда люди готовы были платить по $12 тыс.

Тем не менее атмосфера начала накаляться ещё до того, как спортсмены оказались в ринге. Как признавался промоутер Дон Кинг, разница между первым и вторым боем была колоссальной. Если в 1996 году боксёры выражали друг другу огромное уважение и вели себя предельно профессионально, то впоследствии об этом не шло и речи. По его словам, Майк и Эвандер регулярно жёстко отзывались друг о друге в прессе, и было довольно непросто не дать им начать драку до назначенной даты.

Кроме того, возникли проблемы с назначением рефери. Первую схватку судил Митч Халперн и, по мнению многих очевидцев, отлично справился с работой. Но Тайсон было иного мнения, отмечая, что тот никоим образом не мешал Холифилду пользоваться грязными приёмами. В частности, Железный Майк говорил о неоднократных ударах головой в исполнении визави и клинчах, которым арбитр не сильно препятствовал.

«Тайсон жаловался, что у Холифилда будто было три руки. Говорил, что тот использовал свою голову лучше, чем кто-либо в боксе», — признавался Кинг.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстаивала позицию Халперна и не собиралась идти на поводу у Тайсона, но в дело вступил сам судья. По словам бывшего главы организации Майкла Ратнера, Митч не захотел становиться центральной фигурой в этом противостоянии и решил отказаться от работы на поединке. Так на один из главных боёв десятилетия был назначен опытный Миллс Лейн. И это притом, что против этой кандидатуры протестовала команда Холифилда.

Однако на деле замена судьи не особо сказалась ни на ходе самой схватки, ни на возможности Холифилда пользоваться запрещёнными приёмами. Действующий чемпион вновь принялся превращать кулачный бой в борьбу, при этом сдабривая её многочисленными попытками нанести удар головой. Но если в первом раунде ему не удалось добиться серьёзных успехов, то во втором план полностью окупился. Уходя от удара визави, Эвандер врезался головой в лицо Майка, вследствие чего у того появилось глубокое рассечение на верхнем веке.

«Я очень упорно готовился ко второму поединку. В первых двух раундах понял, что у меня темнеет в глазах, что кружится голова, как это было в первом бою. После первого боя я говорил, что наберу лучшую в своей жизни форму. А потом снова началось. Я стал беситься. Я не получал никакой помощи от рефери. Холифилд, должно быть, ударил меня головой раз 15», — говорил Тайсон.

Стоит отметить, что сам Железный Майк смотрелся не лучшим образом. О фирменной работе по корпусу не было и речи, а многочисленные удары с наскока приводили к тому, что он оказывался в объятиях Эвандера. Холифилд очень грамотно использовал клинч и подолгу не разжимал руки, тем самым ещё больше выводя оппонента из себя. В результате по ходу второй трёхминутки Тайсон стал всё чаще апеллировать к Лейну, но тот предпочитал не вмешиваться.

В концовке третьего раунда нервы Тайсона окончательно сдали. У экс-чемпиона мира наконец начало что-то получаться в ринге: он стал всё чаще работать комбинациями и даже временами был похож на самого себя образца лучших лет. Тем сильнее его злили постоянные клинчи в исполнении Холифилда, сопровождавшиеся столкновением головами. В ходе одного из таких он вышел из себя и укусил соперника. Эвандер подпрыгнул от боли, а Майк выплюнул на ринг кусок правого уха визави.

Примечательно, что впоследствии Холифилд признавался, что был осведомлён о намерениях Тайсона. По словам спортсмена, в преддверии боя он общался с человеком, который предвидел подобное развитие событий.

«Перед схваткой этот провидец сказал: «Он сделает что-то с твоим лицом, но ты должен оставаться сосредоточенным. Я подумал, что речь идёт об ударе локтем или головой, но я никогда в жизни не подумал бы, что он укусит меня за ухо. Видели, как высоко я подпрыгивал?» — заявлял Холифилд.

Все в зале были абсолютно шокированы поведением претендента, но, несмотря на это, судья Лейн решил продолжить бой. Примечательно, что боксёры даже сумели довести третий раунд до конца. И это невзирая на то, что в ходе очередного клинча Майк вновь укусил Эвандера, правда, уже за левое ухо. Спортсмены разошлись по углам, но в перерыве между трёхминутками было решено прекратить сражение и дисквалифицировать Тайсона.

«Вы должны понять отчаяние, в котором находился Тайсон. Его били головой, и он был лишён возможности обратиться к кому-либо за помощью. Поэтому он позволил себе укусить противника. Холифилд же выступал в привычной для себя манере. Возможно, он даже не осознавал, что делает. Он пришёл побеждать. Он пришёл за победой, и от этого не уйти. Нужно быть готовым принять то, что он намерен предложить. Никто не знает, было ли это частью его плана. Только Эвандер может ответить. Что касается Майка, то разочарование и негодование переполнили чашу его терпения. Было достаточно всего одной капли, чтобы это произошло», — объяснял Кинг.

Остановка боя спровоцировала потасовку в ринге. Страсти бушевали на протяжении более чем десяти минут, после чего ринг-анонсер Джимми Леннон — младший озвучил официальный результат. Но даже такой громкий скандал не помешал Тайсону заработать $27 млн за этот поединок. Изначально ему причиталось на три миллиона больше, но NSAC оштрафовала его на 10% от гонорара. При этом Холифилд получил $35 млн. Вплоть до 2007 года Майк и Эвандер оставались рекордсменами по сумме выплат за схватку среди боксёров.

Как оказалось, подобное поведение спортсмена стало предвестником последующих проблем. У Тайсона отобрали боксёрскую лицензию, а сразу после удачного боя с Франсуа Ботой он во второй раз оказался в тюрьме. Он был осуждён на 3,5 месяца за избиение двух мужчин в Мэриленде. Впоследствии Майк вернулся на ринг и провёл ещё девять боёв, но одержал в них всего четыре победы. Трижды он проиграл нокаутом, а ещё две схватки были признаны несостоявшимися. Причём одна из них по причине того, что в организме спортсмена были найдены следы марихуаны.

Что касается Холифилда, тот выступал вплоть до 2011 года, но две победы над Тайсоном так и остались самыми громкими в его карьере. Кроме того, сам Эвандер признался, что не держит зла на Майка за его поведение в реванше.

«Он укусил меня, и я сказал, что собираюсь простить его, а значит, что все должны простить его. Благодаря этому сейчас мы с Майком много общаемся. Мы два человека, которые выбрались из гетто благодаря боксу (а кроме бокса я только в американский футбол хорошо играл), и посмотрите, сколько денег мы заработали, делая что-то правильно», — заключил Холифилд.