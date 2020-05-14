Экс-чемпион мира по боксу Холифилд заявил о желании провести третий бой с Тайсоном

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Эвандер Холифилд заявил о желании провести третий бой с другим экс-обладателем титула Майком Тайсоном.
Экс-чемпион мира по боксу Холифилд заявил о желании провести третий бой с Тайсоном
  • Reuters

«Да, я хочу провести третий бой с Тайсоном! Да, я хочу с ним драться. Моя позиция такова: я открыт этому бою. Я знаю, что смогу выступить хорошо для своих 57 лет. Я точно могу с ним справиться», — цитирует Холифилда The Sun.

При этом он отметил, что данного боя должен хотеть и сам Тайсон. Холифилд также хотел бы, чтобы поединок не доходил до нокаута.

Поединки между Тайсоном и Холифилдом состоялись в 1996 и 1997 годах. В обоих боях победу одержал Холифилд. 

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что намерен помешать Тайсону вернуться в бокс.

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