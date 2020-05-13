Президент UFC Уайт намерен помешать Тайсону вернуться в бокс

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал решение бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона вернуться на ринг.
Президент UFC Уайт намерен помешать Тайсону вернуться в бокс
  • Reuters

«Я очень люблю и уважаю Тайсона, но умоляю его не возвращаться на ринг. Говорил ему: ты — один из величайших боксёров в истории, но тебе 53 года, пожалуйста, не делай этого», — цитирует Уайта BoxingScene.

По его словам, он совсем не хочет, чтобы Тайсон возвращался в бокс.

«Если Тайсон всё же соберётся сделать что-то безумное, я могу вмешаться и кое-что придумать, чтобы он этого не делал», — добавил Уайт.

Недавно 53-летний Тайсон заявил о намерении вернуться в бокс. Он был абсолютным чемпионом мира с 1987 по 1990 год. 

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира Николай Валуев остался под впечатлением от физической формы Тайсона.

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