Президент UFC Уайт намерен помешать Тайсону вернуться в бокс

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал решение бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона вернуться на ринг.

«Я очень люблю и уважаю Тайсона, но умоляю его не возвращаться на ринг. Говорил ему: ты — один из величайших боксёров в истории, но тебе 53 года, пожалуйста, не делай этого», — цитирует Уайта BoxingScene.

По его словам, он совсем не хочет, чтобы Тайсон возвращался в бокс.

«Если Тайсон всё же соберётся сделать что-то безумное, я могу вмешаться и кое-что придумать, чтобы он этого не делал», — добавил Уайт.

Недавно 53-летний Тайсон заявил о намерении вернуться в бокс. Он был абсолютным чемпионом мира с 1987 по 1990 год.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира Николай Валуев остался под впечатлением от физической формы Тайсона.