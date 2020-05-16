Комментатор UFC призвал не тестировать Тайсона и Холифилда на допинг

Известный комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган поделился мыслями о возвращении в профессиональный спорт бывших абсолютных чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.

«Тайсон выглядит по-настоящему здорово. Это впечатляет. Если человек принимает тестостерон, гормон роста или другие препараты, то тело начинает работать лучше. Тайсон двигается, как молодой боец. Если Тайсона, Холифилда и всех этих парней не будут тестировать на допинг, то мы можем увидеть нечто невероятное. Возможно, что Тайсон вовсе ничего не принимает и действительно особенный спортсмен», — цитирует Рогана BJ Penn.

Тайсон и Холифилд практически одновременно объявили о возвращении в бокс ради показательных поединков.

Ранее Тайсон оценил боксёрские навыки Макгрегора.