Холифилд признался, что хотел укусить Тайсона в ответ

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Эвандер Холифилд рассказал, что, когда Майк Тайсон укусил его за ухо во время боя, у него возникло желание сделать подобное в ответ.
Холифилд признался, что хотел укусить Тайсона в ответ
  • Reuters

«Он укусил меня за ухо — никто и представить себе не мог такого. Невозможно ожидать, что тебя укусят за ухо. Помню, как я злился. Мне захотелось укусить его в ответ. Но один из членов моей команды предупреждал, что Тайсон попытается что-то сделать, и напомнил, что нужно сохранять спокойствие. Я отказался от этих мыслей, а он снова меня укусил! Когда бой остановили и всё успокоилось, я понял, что поступил правильно. Считаю, тогда это спасло бокс», — приводит слова Холифилда Daily Mail.

Поединок, во время которого Тайсон укусил Холифилда, прошёл в 1997 году. Это была вторая встреча боксёров на ринге, и в обеих победил Холифилд.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко помогает Холифилду готовиться к возвращению на ринг.

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