Владимир Кличко помогает Холифилду готовиться к возвращению на ринг

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Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко помогает другому экс-чемпиону мира американцу Эвандеру Холифилду в подготовке к возвращению на ринг.
Владимир Кличко помогает Холифилду готовиться к возвращению на ринг
  • © РИА Новости

Американский боец опубликовал видео своих тренировок в Instagram, в которых также принимает участие Кличко.

«Команда Холифилда готовится к битве», — подписал ролик спортсмен.

Холифилд провёл 57 боёв в профессиональной карьере, одержал 44 победы (29 — нокаутом), потерпел десять поражений, два поединка завершились вничью, а один признан несостоявшимся. Он являлся абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе с 1990 по 1992 год.

Ранее Дмитрий Бивол заявил, что хотел бы увидеть третий бой Тайсона и Холифилда.

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