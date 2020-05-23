Владимир Кличко помогает Холифилду готовиться к возвращению на ринг
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Американский боец опубликовал видео своих тренировок в Instagram, в которых также принимает участие Кличко.
«Команда Холифилда готовится к битве», — подписал ролик спортсмен.
Холифилд провёл 57 боёв в профессиональной карьере, одержал 44 победы (29 — нокаутом), потерпел десять поражений, два поединка завершились вничью, а один признан несостоявшимся. Он являлся абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе с 1990 по 1992 год.
Ранее Дмитрий Бивол заявил, что хотел бы увидеть третий бой Тайсона и Холифилда.