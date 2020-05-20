Бивол хотел бы увидеть третий бой Тайсона и Холифилда

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном третьем поединке между легендарными тяжеловесами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.
Бивол хотел бы увидеть третий бой Тайсона и Холифилда
  • Reuters

«Честно, это интересно. Интересно посмотреть, во что превратился Тайсон после такой паузы, курения запрещённых веществ, такого пуза. Безусловно, за ним будет интересно посмотреть, это же легенда. Увидев посты Тайсона и Холифилда в Instagram, я прокрутил в голове: «А, может быть, они между собой проведут поединок». Было бы классно увидеть их третий бой. На мой взгляд, на это было бы интересно посмотреть боксёрам. Но будет грустно, если кто-то из них кого-то угробит на ринге», — приводит слова Бивола РИА Новости.

57-летний Холифилд и 53-летний Тайсон заявили о желании вернуться на ринг. В прошлом они провели два боя, которые стали скандально известны — в 1996 и 1997 годах, в обоих победу одержал Холифилд.

Ранее Джордж Форман выразил мнение, что Тайсону по силам стать топ-претендентом на титул.

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