Бивол хотел бы увидеть третий бой Тайсона и Холифилда

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном третьем поединке между легендарными тяжеловесами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

«Честно, это интересно. Интересно посмотреть, во что превратился Тайсон после такой паузы, курения запрещённых веществ, такого пуза. Безусловно, за ним будет интересно посмотреть, это же легенда. Увидев посты Тайсона и Холифилда в Instagram, я прокрутил в голове: «А, может быть, они между собой проведут поединок». Было бы классно увидеть их третий бой. На мой взгляд, на это было бы интересно посмотреть боксёрам. Но будет грустно, если кто-то из них кого-то угробит на ринге», — приводит слова Бивола РИА Новости.

57-летний Холифилд и 53-летний Тайсон заявили о желании вернуться на ринг. В прошлом они провели два боя, которые стали скандально известны — в 1996 и 1997 годах, в обоих победу одержал Холифилд.

Ранее Джордж Форман выразил мнение, что Тайсону по силам стать топ-претендентом на титул.