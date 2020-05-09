Форман считает, что Тайсону по силам стать топ-претендентом на титул

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Джордж Форман высказал мнение о перспективах Майка Тайсона в случае возобновления профессиональной карьеры.

«Я был очень рад, когда увидел его работу на лапах. Казалось, что он вернулся на 20 лет назад. Он в хорошей форме, и все его удары выглядели по-настоящему акцентированными и острыми. Если он посвятит такой работе десять месяцев, то сможет вернуться по-настоящему и стать топ-претендентом. Мне бы хотелось его увидеть на ринге. Он уже в возрасте, но рекорды всегда ждут обновления», — приводит слова Формана BoxingScene.

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 из которых — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Холифилд готов провести третий поединок с Тайсоном.