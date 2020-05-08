Холифилд готов провести третий поединок с Тайсоном

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Эвандер Холифилд ответил, готов ли в третий раз сразиться с легендарным боксёром Майком Тайсоном.

«Всё зависит от того, сколько денег, как они говорят, я получу, и всё зависит от того, что они называют хорошими деньгами», — цитирует Холифилда Forbes.

По словам спортсмена, за поединок с Тайсоном он хотел бы получить солидный гонорар. При этом Холифилд заверил, что готов вновь сразиться с Тайсоном.

Холифилд провёл 57 боёв в профессиональной карьере, одержал 44 победы (29 — нокаутом), потерпел десять поражений, два поединка завершились вничью, а один признан несостоявшимся.

Ранее Холифилд объявил о возвращении на ринг в 57 лет.