Старая гвардия: почему Тайсону, Холифилду и Маскаеву лучше не возобновлять боксёрскую карьеру

Экс-чемпионы мира по боксу в тяжёлом весе Олег Маскаев, Майк Тайсон и Эвандер Холифилд заявили о намерении вернуться на ринг. Это ожидаемо вызвало ажиотаж у болельщиков, однако бои с их участием вряд ли пойдут на пользу как самим атлетам, так и спорту в целом. Почему разменявшим 50-летний рубеж легендам не стоит вновь надевать перчатки — в материале RT.

За последние несколько недель трое бывших боксёров, перешагнувших 50-летний рубеж, объявили о желании вернуться на ринг. Сначала о готовности сделать это сообщил Олег Маскаев, а затем Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Но если американцы намерены проводить выставочные поединки, то россиянин заявил, что не отказался бы принять участие в реальном бою.

Неудивительно, что заявления боксёров вызвали серьёзный ажиотаж у журналистов и болельщиков. Если Холифилд и Маскаев успели провести несколько схваток в начале 2010-х, то Тайсона на ринге не видели с 2005 года. Тогда Железный Майк потерпел поражение нокаутом от Кевина Макбрайда, после чего принял решение повесить перчатки на гвоздь. Возможность вновь увидеть легенд в действии если не воодушевила, то как минимум взбудоражила спортивное сообщество, отвыкшее от состязаний за время пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом, с маркетинговой точки зрения для подобных объявлений был выбран идеальный момент.

При этом необходимо отдать должное всем троим. Каждый из спортсменов до сих пор находится в относительно хорошей физической форме и при правильном подходе к делу смог бы вновь набрать кондиции, необходимые для выступления. Это точно касается Тайсона и Холифилда, которые планируют проводить выставочные поединки продолжительностью три-четыре раунда. Маскаеву в этом плане сложнее, но нет никаких оснований не доверять его словам: сам Олег говорит, что двух месяцев подготовки ему будет достаточно для возвращения на ринг.

В интервью «Спорт-Экспрессу» россиянин заявил, что травма локтя его уже не беспокоит, а с позвоночными грыжами он научился правильно обращаться. Майк поражает поклонников зубодробительными комбинациями в ходе тренировок, а Эвандер внешне практически не отличается от самого себя образца начала 2000-х. Казалось бы, этого более чем достаточно для того, чтобы вновь надеть перчатки, но существует ряд других факторов, которые говорят против возвращения звёзд.

Во-первых, причина кроется в самом формате поединков. В первую очередь это касается Тайсона и Холифилда, которые намерены боксировать ради развлечения, а не для достижения спортивного результата. Подобные мероприятия никогда не пользовались серьёзной популярностью в мировом спорте. Поэтому существует риск, что затея обернётся провалом с коммерческой точки зрения. Как только фанаты поймут, что вместо эпического сражения с участием прославленных атлетов они получат подобие шоу, ажиотаж может заметно снизиться.

Тайсон и Холифилд, в отличие от Мухаммеда Али, никогда не воспринимались как шоумены. Если Величайший мог позволить себе встретиться с центровым баскетбольной команды «Сан-Франциско Уорриорз» Уилтом Чемберленом или рестлером Антонио Иноки и в целом устроить на ринге шоу, то его коллеги вряд ли способны на такое. Эвандер никогда не славился ярким стилем ведения боя, а Майка сложно представить развлекающим публику. Все привыкли к тому, что эти боксёры дерутся исключительно ради победы, поэтому могут не понять их перевоплощения.

Достаточно вспомнить прошедший в Японии поединок между Флойдом Мейвезером и Тенсином Насукавой. Да, американец сумел заработать немалые деньги, но то событие стало разовой акцией. После этого он так и не провёл ни одного выставочного боя, что говорит об уровне интереса к данного рода событиям. И это с учётом того, что бывший чемпион в пяти весовых категориях относительно недавно завершил карьеру — он не только остаётся крайне популярным, но и находится в отменной форме.

Такого точно нельзя сказать о Тайсоне, Холифилде и Маскаеве. Несмотря на заверения самих бойцов, годы берут своё, и сейчас они вряд ли способны демонстрировать те же качества, что и раньше. С момента последнего поединка Майка прошло 15 лет, а Эвандера — девять. Но если американцы и способны отработать четыре раунда, то задача Олега и вовсе кажется невыполнимой. Несмотря на громадный опыт, в нынешнем состоянии он вряд ли сможет оказать реальное сопротивление достойному оппоненту и выстоять положенные для профессионального боя 12 раундов.

Таким образом, ветераны рискуют не только не заработать достаточную сумму денег, но также серьёзно подпортить собственное наследие. Болельщики со стажем вряд ли испытают удовольствие от выступления 50-летних бойцов, а молодых фанатов подобное представление привлечь не сможет. С учётом того, что в настоящее время бокс всё больше уступает ММА в популярности, это может ещё ослабить его позиции.

В этом плане ярким примером является возвращение в клетку легенды ММА Чака Лидделла. В ноябре 2018 года на тот момент 48-летний спортсмен провёл первую схватку за восемь с половиной лет и был жёстко избит своим давним оппонентом Тито Ортисом. Чак смотрелся крайне плохо и заставил многих раскритиковать решение Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) выдать ему лицензию. Причём одним из самых ярых противников этой идеи был Дана Уайт — многолетний работодатель и друг Айсмена.

Будет обидно, если таким же образом последнее слово в карьере скажет Маскаев. На данный момент его помнят как одного из сильнейших российских тяжеловесов, который дважды победил Хасима Рахмана и на равных бился с Дэвидом Туа. Омрачать послужной список разгромным поражением — не лучший вариант для прославленного ветерана.

При этом нет никаких оснований полагать, что будущие битвы с участием бойцов будут иметь коммерческий успех. Для привлечения внимания публики тому же Маскаеву мало объявить о возвращении — нужно подобрать достойного и известного оппонента. Но устроить такое будет довольно сложно, ведь действующему представителю элиты тяжёлого веса вряд ли будет интересна дуэль с 51-летним оппонентом, а сражение с джорнименом не обеспечит нужного ажиотажа. В этом можно быть абсолютно уверенным, ведь даже битва Лидделла с Ортисом не заинтересовала аудиторию, о чём говорят лишь 40 тыс. проданных трансляций.

Это же касается и Тайсона с Холифилдом. В США фанаты не испытывают недостатка в ярких шоу и вряд ли согласятся платить за выступление возрастных спортсменов, поэтому промоутерам придётся искать счастья в других частях света. В частности, это подтверждают заявления Владимира Хрюнова, заявившего о ведении переговоров с Железным Майком.

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Безусловно, для России приезд Тайсона станет ярким событием. Как минимум по той причине, что местные любители бокса не имели возможности наблюдать за атлетом по ходу его яркой карьеры. Возможность воочию посмотреть на живую легенду спорта станет для многих отличным подарком, но вопрос в том, какие впечатления останутся от этого события. Многие могут не захотеть портить воспоминания о великом боксёре и решат не смотреть шоу, а другие рискуют серьёзно разочароваться в увиденном.

Несомненно, поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым показал, что в стране готовы смотреть на околоспортивные бойцовские события. Возможно, именно поэтому Тайсон и рассматривает Россию в качестве возможной площадки для проведения боя. Но пойдёт ли подобное событие на пользу развитию бокса в государстве? Скорее нет, чем да.

Битва Тайсона с Емельяненко или Сергеем Харитоновым наверняка поможет заполнить арену, но не вызовет всплеска интереса к спорту. Для этого необходимо привозить в Россию действующих чемпионов и звёздных бойцов, устраивать бои за титулы, как это делают в той же Саудовской Аравии, а не позволять легендам зарабатывать на старость.