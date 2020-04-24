Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что хочет вернуться на ринг, чтобы провести несколько благотворительных поединков.

«Я тренируюсь, хочу выйти на ринг. Я планирую провести несколько показательных боёв и набрать форму. Я хочу отправиться в спортзал, чтобы обрести форму, которая позволит провести несколько выставочных трёх- или четырёхраундовых благотворительных поединков. Заработать денег, помочь бездомным и наркозависимым», — приводит слова Тайсона Daily Mail.

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 из которых — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

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