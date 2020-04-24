Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что хочет вернуться на ринг, чтобы провести несколько благотворительных поединков.
Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности
  • Reuters

«Я тренируюсь, хочу выйти на ринг. Я планирую провести несколько показательных боёв и набрать форму. Я хочу отправиться в спортзал, чтобы обрести форму, которая позволит провести несколько выставочных трёх- или четырёхраундовых благотворительных поединков. Заработать денег, помочь бездомным и наркозависимым», — приводит слова Тайсона Daily Mail.

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 из которых — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить