Экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) 51-летний Олег Маскаев не исключил возможного возвращения на ринг.

«Я бы и сейчас вернулся бы. Но нет заинтересованных людей. Нет тех, кто скажет: «Олег, вот тебе пара месяцев для подготовки, будет бой с тем-то». А мне звонят и говорят, что через неделю будет поединок, хочу ли я участвовать. Но я же сейчас не нахожусь в тренировочном процессе каждый день. А если бы я потренировался, мне дали бы два месяца подготовиться и втянуться, то я продержался бы какое-то время. Физически надо подтянуться. Локоть меня уже не беспокоит. Мои позвоночные грыжи вылечить невозможно, но если их правильно поддерживать, то один поединок спокойно можно выдержать», — цитирует Маскаева «Спорт-Экспресс».

Россиянин выступал на профессиональном ринге с 1993 по 2013 год. На его счету 39 побед (28 — нокаутом) и семь поражений. Был чемпионом мира по версии WBC с 2006 по 2008 год.

Ранее экс-чемпион WBO Проводников получил предложение вернуться на ринг.