Экс-чемпион WBO Проводников получил предложение вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Руслан Проводников заявил, что получил предложение, после которого задумался о возобновлении карьеры.

«Я уже не планировал возвращаться, у меня особо нет желания выходить. Но мне поступило очень серьёзное предложение. Если честно, я в раздумьях: нужно ли мне это. Я никогда не гнался за славой или за деньгами, у меня не было амбиций стать лучшим. У меня были простые цели: прокормить семью. Что за соперник? Скажем так, это тот оппонент, ради которого можно было бы выйти. Просто ради этого поединка. Подраться так, как я всегда дрался. Повеселиться, поорать. И неважно, кому поднимут руку», — сказал Проводников в интервью «Спорт-Экспрессу».

36-летний россиянин не выходил на ринг с 2016 года. В последнем поединке Проводников по очкам уступил американцу Джону Молине — младшему.

Ранее Кокляев заявил, что готовится к реваншу с Александром Емельяненко.