Кокляев заявил, что готовится к реваншу с Александром Емельяненко

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал о своих тренировках, а также подчеркнул, что готовится к реваншу в боксёрском поединке с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

«Вначале — физуха. Развить выносливость опять потихонечку. Работа на снарядах, работа на лапах с тренером. В основном функционалка. Ну и потом уже спарринги, думаю, что месяцев за семь-восемь нужно раз в неделю выходить в ринг с такими же крепкими ребятами, как я. И получать, получать, получать. И выдавать, выдавать, выдавать. Потом с Сашей — раз, два. И продержаться не раунд уже, а подольше. И желательно выиграть! А когда я выиграю, то там уже будет видно», — приводит слова Кокляева РЕН ТВ.

В конце ноября Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде в бою по правилам бокса.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Денис Лебедев выразил мнение, что Кокляев мог победить Емельяненко в боксёрском бое.