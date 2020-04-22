Кокляев заявил, что готовится к реваншу с Александром Емельяненко
- РИА Новости
«Вначале — физуха. Развить выносливость опять потихонечку. Работа на снарядах, работа на лапах с тренером. В основном функционалка. Ну и потом уже спарринги, думаю, что месяцев за семь-восемь нужно раз в неделю выходить в ринг с такими же крепкими ребятами, как я. И получать, получать, получать. И выдавать, выдавать, выдавать. Потом с Сашей — раз, два. И продержаться не раунд уже, а подольше. И желательно выиграть! А когда я выиграю, то там уже будет видно», — приводит слова Кокляева РЕН ТВ.
В конце ноября Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде в бою по правилам бокса.
3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее Денис Лебедев выразил мнение, что Кокляев мог победить Емельяненко в боксёрском бое.