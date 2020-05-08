Отец Фьюри бросил вызов Майку Тайсону

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Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсона Фьюри, предложил сразиться бывшему абсолютному чемпиону мира в данной весовой категории — легендарному Майку Тайсону.
Отец Фьюри бросил вызов Майку Тайсону
  • Reuters

«Я жду Майка Тайсона. Он настоящий чемпион и достоин того, чтобы я провёл с ним благотворительный бой. Он возвращается, и я хочу с ним подраться», — приводит видеозапись заявления Фьюри журналист talkSport.

По словам Джона Фьюри, Тайсон регулярно упоминает имя его сына, в связи с чем он намерен сразиться с ним в ринге. При этом отец боксёра заверил, что не собирается скрываться от грозного соперника и не потерпит отказа.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Эвандер Холифилд ответил, готов ли в третий раз сразиться с легендарным боксёром Майком Тайсоном.

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