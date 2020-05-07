Шлеменко о возможном бое Емельяненко с Тайсоном: всё делается, чтобы поднять хайп

Боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал информацию о возможном поединке между коллегой Александром Емельяненко и бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

«Как для Харитонова, так и для Емельяненко это идеальный шанс побоксировать с легендой и заявить о себе. За боем будет следить весь мир, и ребята смогут по-настоящему обратить на себя внимание, неважно даже, выиграют они или нет. Но мне слабо верится в организацию такого противостояния. Возможно, всё делается для того, чтобы поднять хайп», — заявил Шлеменко в интервью RT.

Ранее Шлеменко оценил шансы Емельяненко и Харитонова в возможном бою с Тайсоном.