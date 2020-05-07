Шлеменко оценил шансы Емельяненко и Харитонова в возможном бою с Тайсоном

Боец ММА Александр Шлеменко оценил шансы коллег Александра Емельяненко и Сергея Харитонова в возможном поединке с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

«Майк сейчас далеко не тот, что раньше. Но если такой бой состоится, он однозначно будет интересным. Да и интрига сохранится. Пусть Майку уже 53 года, он остаётся опасным и в этом возрасте. Считаю, Тайсону самому выгоднее подраться с бойцами ММА. Это лучше, чем брать откровенного «сбитого лётчика» из бокса и спокойно его избивать», — заявил Шлеменко в интервью RT.

Ранее Умар Кремлёв рассказал, где и когда может пройти бой между Тайсоном и Емельяненко.