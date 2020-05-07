Шлеменко оценил шансы Емельяненко и Харитонова в возможном бою с Тайсоном

Короткая ссылка
Боец ММА Александр Шлеменко оценил шансы коллег Александра Емельяненко и Сергея Харитонова в возможном поединке с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.
Шлеменко оценил шансы Емельяненко и Харитонова в возможном бою с Тайсоном
  • Reuters

«Майк сейчас далеко не тот, что раньше. Но если такой бой состоится, он однозначно будет интересным. Да и интрига сохранится. Пусть Майку уже 53 года, он остаётся опасным и в этом возрасте. Считаю, Тайсону самому выгоднее подраться с бойцами ММА. Это лучше, чем брать откровенного «сбитого лётчика» из бокса и спокойно его избивать», — заявил Шлеменко в интервью RT.

Ранее Умар Кремлёв рассказал, где и когда может пройти бой между Тайсоном и Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить