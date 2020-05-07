Цзю: Емельяненко может сделать с Тайсоном что угодно

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Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю оценил шансы бойца ММА Александра Емельяненко в возможном поединке с Майком Тайсоном.
Цзю: Емельяненко может сделать с Тайсоном что угодно
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Если не ошибаюсь, Сашка — чуть ли не мастер спорта по боксу. Вот и представьте себе — мастер спорта против ЗМС Тайсона. Но бокс — спорт непредсказуемый. Люди могут упасть от любого удара. Гипотетически всё возможно. Емельяненко — хороший боец и может сделать всё что угодно, в том числе с Майком, если только хорошо попадёт. К тому же Александр находится в хорошей форме», — заявил экс-чемпион мира в интервью RT.

Ранее Цзю объяснил, почему бой Тайсона и Емельяненко не состоится.

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