Цзю объяснил, почему бой Тайсона с Емельяненко не состоится

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном поединке Майка Тайсона и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
Цзю объяснил, почему бой Тайсона с Емельяненко не состоится
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Хрюнов сказал, что у него «найдётся миллиончик», но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг. Если бы мне предложили столько, я бы отказался. Для вас это лёгкий заработок — побоксировать несколько минут. А для меня минимум полгода тренировок, полное отречение от всего и полная смена жизненного уклада, жёсткая дисциплина по отношению к себе и семье. Повторюсь, за 1 млн он не согласится. Майк на рекламе зарабатывает больше. За $10 млн, может быть, начнёт чуть-чуть разговаривать», — заявил Цзю в интервью RT.

Ранее боец MMA Александр Шлеменко оценил шансы Емельяненко и Сергея Харитонова в возможном бою с Тайсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить