Цзю объяснил, почему бой Тайсона с Емельяненко не состоится

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном поединке Майка Тайсона и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Хрюнов сказал, что у него «найдётся миллиончик», но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг. Если бы мне предложили столько, я бы отказался. Для вас это лёгкий заработок — побоксировать несколько минут. А для меня минимум полгода тренировок, полное отречение от всего и полная смена жизненного уклада, жёсткая дисциплина по отношению к себе и семье. Повторюсь, за 1 млн он не согласится. Майк на рекламе зарабатывает больше. За $10 млн, может быть, начнёт чуть-чуть разговаривать», — заявил Цзю в интервью RT.

Ранее боец MMA Александр Шлеменко оценил шансы Емельяненко и Сергея Харитонова в возможном бою с Тайсоном.