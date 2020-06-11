СМИ: Тайсон отказался провести бой по правилам бокса без перчаток

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон отклонил предложение промоушена по боксу без перчаток Bare Knuckle FC провести поединок с Вандерлеем Силвой.
СМИ: Тайсон отказался провести бой по правилам бокса без перчаток
  • Reuters

Об этом сообщает BJPenn.com.

Отмечается, что руководство Bare Knuckle предлагало Тайсону гонорар в размере $18 млн за схватку с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и японского промоушена PRIDE Вандерлеем Силвой. Однако бывший абсолютный чемпион мира по боксу отказался.

Тайсон провёл 58 поединков на профессиональном ринге. На его счету значится 50 побед (44 — нокаутом), шесть поражений, а ещё две схватки признаны несостоявшимися. Свой последний бой в профессиональной карьере Майк провёл в июне 2015 года, когда уступил Кевину Макбрайду.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провёл совместную тренировку с Тайсоном. 

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