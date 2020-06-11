Сехудо провёл тренировку с Тайсоном
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провёл совместную тренировку с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном.
- Reuters
Об этом сам Сехудо сообщил в своём Instagram.
«Тренируюсь с легендарным Кордейро под бдительным оком дядюшки Майка», — написал боец под видеозаписью тренировки.
Ранее Сехудо рассказал, ради какого боя может возобновить карьеру.
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