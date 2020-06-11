Сехудо провёл тренировку с Тайсоном

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провёл совместную тренировку с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном.
Сехудо провёл тренировку с Тайсоном
  • Reuters

Об этом сам Сехудо сообщил в своём Instagram.

«Тренируюсь с легендарным Кордейро под бдительным оком дядюшки Майка», — написал боец под видеозаписью тренировки.

Ранее Сехудо рассказал, ради какого боя может возобновить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить