Сехудо провёл тренировку с Тайсоном

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провёл совместную тренировку с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном.

Reuters