На кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс WBC

На кону поединка между боксёрами-тяжеловесами россиянином Александром Поветкиным и американцем Диллианом Уайтом будет почётный пояс по версии WBC Diamond.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса». Поединок 40-летнего россиянина с 32-летним британцем состоится 22 августа в «Бойцовском саду» промоутера Эдди Хирна. Ранее Уайт рассказал, когда захотел подраться с Поветкиным.