На кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс WBC

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На кону поединка между боксёрами-тяжеловесами россиянином Александром Поветкиным и американцем Диллианом Уайтом будет почётный пояс по версии WBC Diamond.
На кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс WBC
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Поединок 40-летнего россиянина с 32-летним британцем состоится 22 августа в «Бойцовском саду» промоутера Эдди Хирна.

Ранее Уайт рассказал, когда захотел подраться с Поветкиным.

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