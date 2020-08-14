На кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс WBC
На кону поединка между боксёрами-тяжеловесами россиянином Александром Поветкиным и американцем Диллианом Уайтом будет почётный пояс по версии WBC Diamond.
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».
Поединок 40-летнего россиянина с 32-летним британцем состоится 22 августа в «Бойцовском саду» промоутера Эдди Хирна.
Ранее Уайт рассказал, когда захотел подраться с Поветкиным.
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