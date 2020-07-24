Возвращение легенд бокса: поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом состоится в сентябре 2020 года

Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Рой Джонс — младший встретятся на ринге 12 сентября. Предполагается, что они проведут выставочный бой из восьми раундов, используя перчатки, которые тяжелее обычных. Оба спортсмена завершили карьеру, но если последний официальный бой Тайсона состоялся 15 лет назад, то Джонс завоевал свой очередной титул не так давно — в 2018-м.

В сентябре любителей бокса ждёт бой между настоящими легендами этого вида спорта. Два бывших абсолютных чемпиона, Майк Тайсон и Рой Джонс — младший, проведут поединок из восьми раундов. Хотя обоим уже за 50, эта встреча может войти в число главных спортивных событий 2020 года.

Эти спортсмены — иконы бокса. Тайсон был самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе и первым, кто объединил у себя титулы WBA, WBC и IBF. Он провёл множество громких боёв в 1980-х и 1990-х, одержал 50 побед, в том числе 44 нокаутом. Широкую известность за пределами ринга ему принёс второй бой с Эвандером Холифилдом, в ходе которого Тайсон откусил сопернику кусок уха.

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Джонс тоже владел чемпионскими поясами всех главных боксёрских организаций, но в полутяжёлом весе. При этом он становился чемпионом и в других категориях. По количеству побед и нокаутов Джонс даже превосходит Тайсона: у вице-чемпиона Олимпийских игр их было 66 и 47 соответственно.

Оба боксёра уже завершили карьеру. Тайсон провёл последний поединок в 2005 году, уступив малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. После этого он выходил на ринг только в выставочных боях, не вошедших в официальную статистику. Джонс же продолжал выступать до 2018-го, когда победил Скотта Сигмона и завоевал чемпионский титул WBU, после чего официально объявил об уходе из бокса после 29 лет активных выступлений на профессиональном уровне.

Но теперь оба возвращаются на ринг и встретятся 12 сентября, о чём Тайсон объявил в своих социальных сетях. Бой пройдёт в пригороде Лос-Анджелеса Карсоне. Джонс сравнил предстоящую схватку с боем Давида и Голиафа.

«Предназначение людей не в смирении. Смирение не дано нам с рождения, но с рождения мы его приобретаем. Все это знают... Бокс — это жестокий спорт. Тайсон доминировал, доминировал! У него необъятные ноги, огромные бёдра, гигантские руки, исполинская шея. Да, встречаться с ним рискованно, но всё в руках Божьих. В какой бы весовой категории я ни был, я всех побеждал. Это похоже на историю Давида и Голиафа, где он огромный монстр, это всем понятно... А я маленький Давид, на чьей стороне Бог. А больше мне ничего и не нужно», — сказал Джонс в проморолике к бою.

На то, что Тайсон готовится к возвращению, он сам недвусмысленно намекал последние месяцы. В своих социальных сетях спортсмен выкладывал видео с тренировок, на которых показывал, что находится в неплохой форме. Поклонники Железного Майка гадали, ради чего он стал так усиленно заниматься в свои 54 года, и теперь ответ найден. В тренировках ему помогал известный специалист по смешанным единоборствам Рафаэль Кордейро. По данным ESPN, именно он будет готовить Тайсона к бою с Джонсом и выйдет с ним на ринг.

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Однако фанатам бокса нужно быть готовыми к тому, что бой Тайсона и Джонса не будет официальным. По данным Yahoo Sports, поединок получит статус выставочного и боксёры не будут ставить перед собой цель отправить друг друга в нокаут. Бороться они будут в 12-фунтовых перчатках вместо обычных, более лёгких. Об этом рассказал исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер.

«В этом поединке они не будут стараться снести друг другу головы. Они просто будут перемещаться по рингу, позволяя поклонникам наблюдать за легендами», — объяснил Фостер.

Пока остаётся неясным, в какой весовой категории пройдёт бой. Тайсон всю жизнь дрался в самом тяжёлом весе свыше 90,7 кг, в то время как Джонс провёл в нём только один бой. В 2003 году он отнял чемпионский пояс WBA у Джона Руиса, после чего вернулся в более привычную полутяжёлую категорию. Тогда же поклонники бокса строили предположения, что Тайсон и Джонс всё-таки встретятся, однако из-за проблем с законом у Железного Майка дальше разговоров дело не пошло.