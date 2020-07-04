Первый «бой века»: как 110 лет назад Джек Джонсон победил Джеймса Джеффриса

4 июля 1910 года состоялся один из важнейших боксёрских поединков в истории. В городе Рино (штат Невада) первый темнокожий чемпион мира Джек Джонсон уверенно победил Джеймса Джеффриса в 15-м раунде и защитил почётное звание. Что окружало первый боксёрский «бой века» — в материале RT.

Поединок между Джеком Джонсоном и Джеймсом Джеффрисом справедливо считается одним из важнейших в истории бокса. 4 июля 1910 года первый в истории темнокожий чемпион мира по боксу встречался с бывшим обладателем титула, которого тогда называли «белой надеждой». Как оказалось, это сражение не только определило имя сильнейшего бойца планеты на тот момент, но и стало важным событием в истории американского и мирового спорта.

На тот момент Джонсон владел линейным титулом чемпиона мира в тяжёлом весе на протяжении полутора лет. Вплоть до 1908 года он бился исключительно за пояс среди «цветных» (World Colored Heavyweight Title), но в декабре добился права помериться силами с обладателем абсолютного звания — Томми Бёрнсом. Сражение снималось на камеру, но в 14 раунде показ был прерван во время зубодробительной атаки претендента. Его преимущество было настолько подавляющим, что заставило вмешаться полицию. Представители органов остановили запись боя, зашли на ринг и вручили Джеку почётный трофей.

За последующие десять месяцев Джонсон провёл четыре защиты титула. Сначала он свёл вничью дуэль с Джозефом Фрэнсисом Хаганом, известным как Филадельфия Джек О'Брайен, после чего взял верх над Тони Россом, Элом Кауфманном и Стэнли Китчелом. Последняя битва завершилась досрочной победой, в то время как в двух предыдущих боя он выиграл решением журналистов. В настоящее время подобный метод уже не применяется, но в начале XX века газетчики называли триумфатора в том случае, если по истечении поединка оба атлета стояли на ногах.

Джэк Джонсон

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Стоит отметить, что публика отнюдь не радостно встречала успехи Джонсона. Белое население США крайне негативно относилось к первому в истории темнокожему чемпиону и жаждало его поражения. Это привело к тому, что бывшему обладателю титула Джиму Джеффрису поступило обращение возобновить карьеру. К этому его призывал даже известный писатель Джек Лондон.

«Джим Джеффрис должен выбраться со своей люцерновой фермы и стереть с лица Джонсона эту сверкающую улыбку», — говорил Лондон.

Вера в Джеффриса основывалась на его непобедимости и доминирующих выступлениях на протяжении карьеры. Он провёл 21 поединок, в котором одержал 19 побед, 14 из которых были добыты нокаутом. Оставшиеся две битвы завершились вничью. При этом сам экс-чемпион не очень хотел вновь надевать перчатки. К моменту организации боя прошло уже пять лет после его выхода на пенсию, в течение которых он практически не занимался боксом. Как итог, обычно весивший около центнера Джеффрис набрал ещё порядка 36 килограммов. 35-летний спортсмен явно пребывал не в лучшей форме, но всё равно продолжал считаться «Большой белой надеждой» — единственным атлетом, способным прервать гегемонию Джонсона.

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Джеффрис поначалу не горел желанием биться с Джонсоном, но смекнув, что ажиотаж вокруг схватки обещает быть огромным, согласился рассмотреть данное предложение. В качестве гонорара он затребовал огромные по тем временам деньги — $101 тыс. (в пересчёте на 2019 год — $3,8 млн), а также права на съёмку фильма и бонус в размере $10 тыс.

«Бой века» был назначен на 4 июля, что совпало с празднованием Дня Независимости. Изначально он должен был состояться в Сан-Франциско, но противникам бокса из Вашингтона удалось добиться его отмены. Однако организаторы не успокоились и решили перенести схватку из Калифорнии в Неваду — в город Рино. Джеффрис выражал несогласие с этим решением и намеревался отказаться от участия, но промоутер Текс Рикард намекнул ему, что в этом случае спортсмен рискует стать банкротом. Джеймс вовремя одумался и продолжил подготовку.

Как оказалось позднее, попытка Джеффриса избежать боя была обусловлена исключительно его сомнениями в собственных силах. Он понимал, что не способен привести себя в надлежащую форму и быть готовым на равных сражаться с Джонсоном. Да, ему удалось сбросить вес, но годы простоя сказались на остроте его реакции и силе удара, без которых ему было не справиться с чемпионом. Джеймс даже был вынужден постоянно менять расписание открытых тренировок, чтобы посторонние люди не смогли увидеть, в каком плохом состоянии он находится. Но это осознавал Джек, открыто говоривший на данную тему в преддверии дуэли.

«Джеффрис слишком стар и не может набрать форму, чтобы сразиться с кем-либо. Он выдохся, и он знает это, как никто другой», — заявлял Джонсон.

С приближением поединка всё больше человек выражали к нему огромный интерес, а за Джонсона болело практически всё темнокожее население страны. В Питтсбурге, например, собирались устроить торжественный парад, если Джек возьмёт верх в «бое века», но подобная просьба была отклонена. Причиной тому стали слухи, что другие граждане намерены саботировать мероприятие, бросая в его участников кирпичи с крыш зданий.

На бумаге триумф Джонсона должен был стать радостным событием в жизни всего темнокожего населения США. Но были и те, кто считали, что успех чемпиона может сослужить дурную службу.

«Если в понедельник Джек Джонсон отметелит Джима Джеффриса, то в течение нескольких недель негры в Ричмонде будут сидеть на кукурузе и воде», — писали в газете Baltimore American.

Неизвестно, как сложилась судьба афроамериканцев из этого городка, но сенсации не произошло. «Бой века» состоялся на глазах 20 тыс. зрителей, но получился предельно односторонним и завершился уверенной победой Джонсона. Его оппоненту не хватало резкости и мощи, чтобы противостоять визави, что было заметно уже в середине схватки. В 14-м раунде у Джеффриса был сломан нос, а его лоб распух, а в ходе заключительной, 15-й трёхминутки он оказался на настиле ринга. Рефери остановил поединок и объявил о триумфе темнокожего боксёра.

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© Topical Press Agency

Спустя 110 лет после первого значимого успеха темнокожего боксёра в мире, достижения Джонсона многими забыты. Его имя вспоминают гораздо реже, чем Мухаммеда Али, Шугар Рэя Леонарда или Майка Тайсона. Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что именно он стал первопроходцем и позволил темнокожим боксёрам на равных биться с белыми оппонентами.

«По правде говоря, я больше слышал о Мухаммеде Али. Он наш современник. Но я много узнал о Джеке Джонсоне. Вклад Али был очень серьёзным, но Джонсон был первым. Это было настоящее событие. Я люблю историю, и было интересно вновь ощутить, какие настроения царили в то время, понять, как далеко мы продвинулись», — говорил The Guardian экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис.

По мнению британца, Джонсон стал первым великим шоуменом и дал темнокожему народу США то, чего они желали.

«Подумайте только, в какое время он жил. Это невероятно, что он будучи темнокожим мог путешествовать по миру, попасть в полицию, покинуть Америку, поехать в Европу. В конце концов он постарел, как и все мы, и был нокаутирован Джессом Уиллардом», — добавил Льюис.

При этом двукратный обладатель премии «Оскар» за лучший документальный фильм Кен Бёрнс высоко оценил вклад Джонсона в борьбу за права темнокожего населения. Бёрнс также снял документальный фильм про спортсмена «Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона».

«Во многих смыслах Джонсон стал воплощением борьбы афроамериканцев за свободу в этой стране — в экономическом, социальном и политическом плане. Он отказывался играть по правилам, установленным не только белой элитой, но и темнокожим сообществом. В этом плане, он сражался за свободу не как темнокожий, а как личность», — заявил Бёрнс.