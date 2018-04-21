Трамп заявил о намерении помиловать легендарного боксёра

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует помиловать боксёра Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе.

«Сильвестр Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжёлом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдёт, и да, я думаю полностью помиловать его!» — написал Трамп в своём Twitter.

Sylvester Stallone called me with the story of heavyweight boxing champion Jack Johnson. His trials and tribulations were great, his life complex and controversial. Others have looked at this over the years, most thought it would be done, but yes, I am considering a Full Pardon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.

В 1908 году Джек Артур Джонсон стал первым в истории Соединённых Штатов афроамериканцем, завоевавшим титул чемпиона по боксу в тяжёлом весе. Однако в 1913 году против него были выдвинуты обвинения в нарушении закона, запрещавшего «перевозить женщин на территорию другого штата в аморальных целях». Жюри присяжных, полностью состоявшее из белых граждан, признало его виновным, и боксёр был приговорён к одному году одному дню тюрьмы.







