Трамп заявил о намерении помиловать легендарного боксёра

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует помиловать боксёра Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе.

«Сильвестр Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжёлом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдёт, и да, я думаю полностью помиловать его!» — написал Трамп в своём Twitter.

В 1908 году Джек Артур Джонсон стал первым в истории Соединённых Штатов афроамериканцем, завоевавшим титул чемпиона по боксу в тяжёлом весе. Однако в 1913 году против него были выдвинуты обвинения в нарушении закона, запрещавшего «перевозить женщин на территорию другого штата в аморальных целях». Жюри присяжных, полностью состоявшее из белых граждан, признало его виновным, и боксёр был приговорён к одному году одному дню тюрьмы.




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