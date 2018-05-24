Трамп помиловал боксёра, ставшего первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе

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Президент США Дональд Трамп помиловал боксёра Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе.
Трамп помиловал боксёра, ставшего первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

«Я подписал указ о помиловании... Джона Артура Джека Джонсона... первого афроамериканского чемпиона мира в тяжёлом весе. Это поистине великий боец. У него была тяжёлая жизнь», — заявил американский лидер.

Как уточняется, при подписании документа о помиловании присутствовал актёр Сильвестр Сталлоне.

Ранее Трамп заявил, что планирует реабилитировать боксёра Джека Джонсона.

В 1908 году Джек Артур Джонсон стал первым в истории Соединённых Штатов афроамериканцем, завоевавшим титул чемпиона по боксу в тяжёлом весе.

Однако в 1913 году его осудили по так называемому закону Манна, предполагающему наказание за перевоз между штатами женщин «в аморальных целях».

Жюри присяжных, полностью состоявшее из белых граждан, признало его виновным, и боксёр был приговорён к одному году и одному дню тюрьмы.

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