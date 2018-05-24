Трамп помиловал боксёра, ставшего первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе

Президент США Дональд Трамп помиловал боксёра Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе.

Об этом сообщает CNN.

President Trump grants a posthumous pardon to Jack Johnson. The black heavyweight boxing champ was convicted of taking a white woman across state lines https://t.co/nyZOgt71yKpic.twitter.com/Ur1AzTVvSw — CNN Breaking News (@cnnbrk) 24 мая 2018 г.

«Я подписал указ о помиловании... Джона Артура Джека Джонсона... первого афроамериканского чемпиона мира в тяжёлом весе. Это поистине великий боец. У него была тяжёлая жизнь», — заявил американский лидер.

Как уточняется, при подписании документа о помиловании присутствовал актёр Сильвестр Сталлоне.

Ранее Трамп заявил, что планирует реабилитировать боксёра Джека Джонсона.

В 1908 году Джек Артур Джонсон стал первым в истории Соединённых Штатов афроамериканцем, завоевавшим титул чемпиона по боксу в тяжёлом весе.

Однако в 1913 году его осудили по так называемому закону Манна, предполагающему наказание за перевоз между штатами женщин «в аморальных целях».

Жюри присяжных, полностью состоявшее из белых граждан, признало его виновным, и боксёр был приговорён к одному году и одному дню тюрьмы.