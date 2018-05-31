Сталлоне снимет фильм об афроамериканском боксёре-тяжеловесе, которого посмертно помиловал Трамп

Американский актёр и режиссёр Сильвестр Сталлоне намерен снять биографический фильм о первом афроамериканском боксёре, ставшем чемпионом в супертяжёлом весе Джеке Джонсоне.

Съёмкой фильма будет заниматься киностудия Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures, сообщает AP.

В прошлый четверг президент США Дональд Трамп посмертно помиловал Джонсона, который отсидел 10 месяцев в тюрьме. В 1912 году Джонсон был признан виновным в нарушении закона Манна. Сталлоне присутствовал при подписании президентом США посмертного помилования Джонсону, отсидевшему десять месяцев в тюрьме за нарушение закона Манна в 1912 году.

Ранее президент США Дональд Трамп помиловал боксёра Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжёлом весе.